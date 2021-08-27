Банк России разослал 26 августа письмо финансовым организациям с просьбой указать, используют ли они в своей работе VPN-сервисы и если да, то какие и с какими целями, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, уточнив, что представитель Центробанка подтвердил его рассылку.

Регулятор объясняет свой запрос опасением сбоев в работе банковских сервисов при блокировке Роскомнадзором VPN, которые не исполняют требования российского законодательства: «Банк России считает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности, если на территории России заблокируют иностранные VPN-сервисы».

В письме регулятор перечислил VPN-сервисы, о которых идет речь: Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и другие, аналогичные им; если банк использует сервисы VPN в своих производственных нуждах, то в случае их блокировки некоторые сервисы банка могут перестать работать, сообщил представитель банка «Открытие».

В письме ЦБ говорится, что направлять ответ не нужно в случае, если банк не использует в работе указанные VPN-сервисы; по словам собеседника из службы информационной безопасности крупного банка, кредитные организации используют VPN-сервисы в основном для обеспечения безопасности при удаленной работе сотрудников: через виртуальные сети происходит соединение с внутренними банковскими системами.

Роскомнадзор объявил о начале блокировки VPN-сервисов, не исполняющих требования российского законодательства, в июне 2021 года: в частности, ведомство с 17 июня ограничило использование VyprVPN и OperaVPN; блокировка VPN-сервисов не затрагивает российские компании, использующие их в непрерывных технологических процессах.