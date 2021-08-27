Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций, согласно которым обыкновенные акции «Россетей» с 17 сентября исключаются из индекса Мосбиржи и РТС. Обыкновенные акции МК «ПАО «Эн+ Груп», депозитарные расписки United Medical Group CY PLC вошли в состав листа ожидания на включение, а обыкновенные акции компании ПАО «Группа ЛСР» представлены в листе ожидания на исключение, говорится в сообщении торговой площадки.

На основании рекомендации индексного комитета Мосбиржа приняла решение об отраслевой классификации депозитарных расписок United Medical Group CY PLC и о включении их в состав соответствующего отраслевого индекса — индекса потребительского сектора. Также депозитарные расписки компании, допущенные к торгам впервые, включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ТГК-2, сообщает Мосбиржа.

База расчета индекса «голубых фишек» изменится за счет включения в состав депозитарных расписок TCS Group Holding PLC и исключения депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.

В состав базы расчета индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки Mail.ru Group Limited и United Medical Group CY PLC. Покинут индекс обыкновенные акции «Аптечной сети 36,6».