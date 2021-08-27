Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций, согласно которым обыкновенные акции «Россетей» с 17 сентября исключаются из индекса Мосбиржи и РТС. Обыкновенные акции МК «ПАО «Эн+ Груп», депозитарные расписки United Medical Group CY PLC вошли в состав листа ожидания на включение, а обыкновенные акции компании ПАО «Группа ЛСР» представлены в листе ожидания на исключение, говорится в сообщении торговой площадки.

На основании рекомендации индексного комитета Мосбиржа приняла решение об отраслевой классификации депозитарных расписок United Medical Group CY PLC и о включении их в состав соответствующего отраслевого индекса — индекса потребительского сектора. Также депозитарные расписки компании, допущенные к торгам впервые, включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ТГК-2, сообщает Мосбиржа.

База расчета индекса «голубых фишек» изменится за счет включения в состав депозитарных расписок TCS Group Holding PLC и исключения депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.

В состав базы расчета индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки Mail.ru Group Limited и United Medical Group CY PLC. Покинут индекс обыкновенные акции «Аптечной сети 36,6».

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
ИСКЧ
+308.59%
Купить
TCS Group Holding PLC
+302.95%
Купить
Ашинский Метзавод
+274.87%
Купить
Варьеганнефтегаз
+166.56%
Купить
Дальневосточное морское пароходство (FESCO)
+135.85%
Купить
Смотреть все предложения