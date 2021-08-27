Оператор «ВТБ Мобайл» планирует начать информировать абонентов о поступающих им вызовах в 2022 году, сообщается в релизе компании. Предполагается, что таким способом оператор сможет минимизировать нежелательные звонки.

«На экран смартфона будут выводиться данные о предполагаемом характере звонка. Поэтому, если номер включен в базу нежелательных телефонов, система оповестит об этом клиента. Дополнительно к этому мы рассчитываем интегрировать для сети и специальный сервис СМС-фильтрации сообщений», – рассказал гендиректор «ВТБ Мобайл» Владислав Соколов.

По данным аналитиков, в 2021 году абонентам мобильного оператора стали в два раза чаще звонить с подменных номеров либо с некорректной нумерацией. На такие вызовы сегодня приходится около 60% заблокированных входящих звонков и лишь 20% совершаются из нелегальных кол-центров. В прошлом году 50% нежелательных звонков составляли прозвоны из мошеннических кол-центров (с помощью устройств для агрегации SIM-карт), а 30% приходилось на звонки с подменных номеров.

За год число заблокированных «ВТБ Мобайл» попыток дозвона превысило 820 тыс., что составляет 5% от общего числа всех поступающих абонентам вызовов, сообщили в пресс-службе оператора.

Отмечается, что специальную систему мониторинга мошеннических атак «ВТБ Мобайл» запустил в прошлом году. С ее помощью оператор анализирует все входящие голосовые звонки и блокирует нежелательные. В результате чего вызовы с подменных номеров, с некорректной нумерацией или спам абоненту не поступают.