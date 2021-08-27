Альфа-Банк снизил ставку по ипотечным кредитам для семей с детьми до 4,99%. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, ставка единая и действует на любой первоначальный взнос, а получить заем можно только по паспорту.

Семейная ипотека распространяется на граждан РФ с детьми, где первый и (или) последующие дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, а также на клиентов, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Официальный брак не обязателен. Клиенты с приемными детьми также могут участвовать в программе.

Срок кредита — от трех до 30 лет, сумма — от 600 тыс. рублей до 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн для других регионов.

Первоначальный взнос — от 15%.