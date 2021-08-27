Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк повысил ставки по вкладу «Дополнительный процент», теперь максимальная ставка составляет 6,5% годовых. Открыть вклад можно до 31 октября 2021 года. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Депозит можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на три, шесть, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Кроме того, банк запустил новый промовклад «СберKids», открыть который можно до 25 сентября включительно. Такой вклад полностью принадлежит ребенку: средства на счете нельзя арестовать, деньги не могут снять родители, и они не делятся при разводе супругов. Ребенок сможет воспользоваться деньгами на вкладе по достижении 18 лет, а уже с 14 лет — самостоятельно снимать проценты. Ставка составит 5% годовых в рублях и 0,4% — в долларах. Срок вклада — один год. Вклад пополняемый, а расходные операции до окончания срока возможны только в части процентов, которые начисляются ежемесячно.

Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладам «Ваш успех» и «Для Сбережения». По вкладу «Ваш успех» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,19—0,47 п. п. и составляет 5,84—6,58% годовых. Открывается депозит от 50 тыс. рублей сроком на 367, 548 и 1 095 день. По вкладу «Для Сбережения» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,3— 0,5 п. п. и составляет 4,6—6% годовых. Открывается депозит от 15 тыс. рублей сроком от 91 до 1 097 дней.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Россельхозбанк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3—1,5 п. п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Мое время» при его оформлении сроком на три года через дистанционные каналы банка. Кроме того, на 0,5—0,8 п. п. повышены ставки в рамках акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный». Теперь максимальная ставка составляет 7% годовых при размещении средств на три года. Акция действует до 30 сентября 2021 года.

Солид Банк ввел вклад «Осенний». Вклад открывается от 50 тыс. рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка начисляется двумя периодами: с первого по 181-й день — 6%, со 182-го по 367-й день — 6,5% годовых. Эффективная ставка — 6,25% годовых. Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие не предусмотрено.

Росбанк улучшил условия по сберегательным счетам «#Акционный», «Сберегательный счет» и «#ЛегкоКопить». Максимальная сумма по сберегательному счету «#Акционный» увеличена с 3 млн до 10 млн рублей. На среднемесячный остаток по счету начисляется 6% годовых. Предложение действует с 30 июня по 31 декабря 2021 года. Кроме того, на 0,5 п. п. увеличены ставки по «Сберегательному счету»: в рамках пакета услуг «Классический» и Affinity Card процентная ставка в рублях составит 3,5% годовых; в рамках пакета услуг «Золотой», «Золотой plus», «travel КАРТА», «автокарта», «сверхкарта+», «сверхкарта» — 3,75% годовых; в рамках пакета услуг «Премиальный», «Премиальный Online», «ПРЕМИУМ Welcome» — 4% годовых. Процентные ставки на остаток по счету «#ЛегкоКопить» увеличены на 0,25 п. п. и составляют от 4,25% до 5% годовых в рублях.