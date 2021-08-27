Глава Федеральной резервной системы США намекнул на сворачивание стимулирующих мер уже в этом году, однако не обозначил сроки. На фоне этих заявлений индексы обновили исторические максимумы, сообщает РБК .

Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле заявил, что экономика достигла той точки, когда она больше не нуждается в существующих объемах поддержки со стороны Федрезерва. Пауэлл отметил, что «было бы уместно начать снижать темпы покупки активов в этом году».

«Сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок», — сообщил Пауэлл. Он также отметил, что преждевременное ужесточение политики может оказать пагубное влияние на экономику.

Пауэлл признал, что инфляция сейчас сильно превышает цель ФРС в 2%, однако он считает, что такая ситуация носит временный характер. Он также отметил значительный прогресс на рынке труда, но заявил, что для полного восстановления еще потребуется время.

На фоне выступления Пауэлла фондовые индексы США, в частности S&P 500 и Nasdaq Composite, обновили свои исторические максимумы; Dow Jones также подрос, но не обновил рекорд.

Заявление Пауэлла по поводу сворачивания мягкой денежно-кредитной политики уже в этом году было ожидаемым. В среду, 18 августа, ФРС опубликовала протоколы заседания комитета по ставкам 27—28 июля. Руководство Федрезерва сочло целесообразным начать сокращение покупки активов до конца года, следует из публикации.

Члены ФРС отметили, что экономика уже давно достигла цели по инфляции и близка к насыщению рабочими местами. Однако члены комитета в целом согласились с тем, что занятость еще не достигла тех уровней, чтобы можно было рассматривать вопрос о повышении ставок (сейчас базовая ставка ФРС находится на околонулевых значениях — 0—0,25%). Некоторые члены ФРС заявили, что сокращение выкупа активов должно начаться «как можно скорее, поскольку недавние высокие показатели инфляции могут оказаться более устойчивыми, чем ожидалось». По итогам июля показатель составил в годовом исчислении 5,4%.

Сейчас ФРС США ежемесячно тратит 120 млрд долларов на покупку долговых ценных бумаг для стимулирования финансового рынка, пострадавшего от пандемии. Сворачивание программы означает отток ликвидности с рынка, которая была ключевым фактором роста активов во время пандемии.

Аналитики Goldman Sachs говорили о том, что считают ноябрь более вероятным месяцем, в котором Федрезерв объявит о начале сворачивания программы скупки облигаций. Эксперты увеличили вероятность этого события с 25% до 45% и предположили, что сокращение объема выкупа активов составит 15 млрд долларов: на 10 млрд сократятся покупки казначейских облигаций США и на 5 млрд — ипотечных ценных бумаг. Вероятность сворачивания стимулов в декабре аналитики снизили с 55% до 35%.

Ближайшее заседание ФРС запланировано на 21—22 сентября. Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC сообщила, что считает, что «экономика достигла значительного прогресса и можно начать обсуждать сворачивание стимулирующих мер».

«Это не означает, что мы перейдем к нейтральной или более жесткой политике, но я думаю, что это первый шаг», — сказала Джордж. Сокращение объемов выкупа облигаций — первый шаг в процессе ужесточения политики, следующим будет повышение ставок.



Также по поводу монетарной политики высказался глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард — последовательный сторонник «ястребиных» мер в действиях ФРС. Он сказал, что покупки ФРС были уместны в 2020 году для поддержки американского бизнеса в условиях пандемии коронавируса, но теперь существует риск создать пузыри на финансовых рынках и разогнать инфляцию.