Россельхозбанк инвестирует 7 млрд рублей в строительство первой очереди тепличного комплекса «ЭКО-Культуры» в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новый инвестиционный проект предусматривает строительство тепличного комплекса площадью 100 га, а его суммарная ориентировочная стоимость оценивается в 18,4 млрд рублей. «Только на возведение первой очереди круглогодичных теплиц площадью 37,6 га будет потрачено около 7,6 млрд рублей, из которых почти 7 млрд рублей предоставляет Россельхозбанк», — уточняется в релизе.



Агропромышленный комплекс «ЭКО-культура» — крупнейший в РФ производитель овощей закрытого грунта. Основные выращиваемые культуры: томаты, огурцы и листовой салат. Производственные мощности агрохолдинга составляют более 300 га высокотехнологичных теплиц, которые расположены в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях; логистические и распределительные центры мощностью свыше 250 тыс. тонн в год в Московской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.