Ипотечные кредиты Райффайзенбанка теперь доступны самозанятым, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для получения займа в этом статусе достаточно находиться всего полгода, при этом вести свое дело можно в любом банке, а самозанятость может выступать как единственным источником дохода, так и дополнительным», — говорится в релизе.

Самозанятым клиентам доступны все ипотечные программы Райффайзенбанка. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет. Необходимый минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такой размер рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам.