Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставку по кредиту наличными на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в банке, теперь у клиентов есть возможность оформить кредит до 1 млн рублей на любые цели от 5,5% годовых на срок от двух до пяти лет.

«Подать заявку на кредит можно через дистанционные каналы, по телефону или в любом отделении банка, получив решение в течение двух минут. Кредитные средства перечисляются на карту «Ренессанс Кредит» с возможностью моментального снятия в кассе или в любом банкомате банка без комиссии», — говорится в релизе.