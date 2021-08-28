Газпромбанк продал 100% Centrex Europe Energy & Gas AG группе «Газпром» за 16,771 млрд рублей (в рублевом эквиваленте), следует из отчета банка по МСФО за первое полугодие 2021 года. Кредитная организация отмечает, что все расчеты по сделке были завершены.

ГПБ получил доход от выбытия Centrex в размере 2,443 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ООО «Газпром экспорт» (подконтрольно ПАО «Газпром») в июне 2021 года стало владельцем австрийской торговой группы Centrex.

Centrex Europe Energy & Gas AG — головная компания группы Centrex, объединяющей предприятия, работающие в сфере торговли, хранения и транспортировки природного газа на рынках Австрии, Венгрии, Италии, Сербии.

На сайте Centrex указано, что группа владеет 33% ZMB Gasspeicher Holding GmbH и 11,1% ПХГ «Хайдах» в Австрии, 33% чешского трейдера Vemex s.r.o., 25% сербского посредника Yugorosgaz AD, 10% венгерского Panrusgaz Zrt., а также итальянской Weedoo S.p.A. (51%), а через нее (75%) — Societa Municipale Gas Unipersonale a.r.l.