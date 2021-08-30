В первом полугодии объемы вознаграждений топ-менеджеров банков по большей части выросли, пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственные расчеты по крупнейшим банкам. Так, самый большой рост выплат показали отчеты по ценным бумагам ВТБ (в 5,8 раза, до 1,6 млрд рублей), Газпромбанка (почти в пять раз, до 3,2 млрд рублей), Альфа-Банка (в 2,1 раза, до 4 млрд рублей). В Альфа-Банке рост выплат «связан с реализацией программы долгосрочной мотивации», в ВТБ отметили, что он «формальный» — из-за переноса премий в прошлом году на фоне пандемии (при пересчете на корректный период получается снижение на 1,2%).
Заметный рост вознаграждений топ-менеджерам также показали Тинькофф Банк (на 73,8%, до 203,2 млн рублей), СМП-Банк (на 28,9%, до 95,1 млн рублей), МКБ (на 28,2%, до 669,5 млн рублей), банк «Санкт-Петербург» (на 10%, до 203,7 млн рублей), ЮниКредит Банк (на 7,5%, до 172,1 млн рублей). В «Санкт-Петербурге» вознаграждение привязано к финансовому результату, учитывая рост чистой прибыли, вырос и размер вознаграждения. В СберБанке наблюдается рост на 8%, до 787,9 млн рублей, там уточнили, что выплаты членам правления составили 1,5 млрд рублей против 1,4 млрд рублей год назад, что предполагает рост на 6,6%.
Более 500 сотрудников, которых российские банки планируют нанять в ближайшее время, могут рассчитывать на зарплату от 170 тыс. рублей; в целом банковскому сектору сейчас требуется свыше 25 тыс. новых работников. Таковы данные портала по поиску работы и сотрудников hh.ru, который подготовил для Банки.ру подборку из десяти самых высокооплачиваемых вакансий в банковской сфере в июле.
В Совкомбанке размеры доходов членов правления упали на 32,4%, до 251,95 млн рублей, в РСХБ — на 28,3%, до 337,9 млн рублей.
По мнению основателя рекрутинговой компании Mysearch Маши Янковской, рост компенсационных пакетов топ-менеджеров на банковском рынке — общий тренд. Сильные, яркие, успешные специалисты сейчас востребованы, за них готовы переплачивать, отметила она. Доходы растут как за счет зарплаты, так и через бонусные выплаты, а также программы долгосрочной мотивации, добавила эксперт. По ее словам, такие программы есть почти во всех крупных банках, они достаточно агрессивные, объем зависит от производительности труда и от того, как долго сотрудник работает в организации. Однако, пояснила Янковская, зарплаты растут лишь у наиболее ценных кадров и в наиболее востребованных сферах, а таких «всегда было немного, их всегда готовы удерживать и мотивировать».
Большинство россиян (82%) готовы переехать в другой город страны и мира ради более высокооплачиваемой работы. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».