В первом полугодии объемы вознаграждений топ-менеджеров банков по большей части выросли, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на собственные расчеты по крупнейшим банкам. Так, самый большой рост выплат показали отчеты по ценным бумагам ВТБ (в 5,8 раза, до 1,6 млрд рублей), Газпромбанка (почти в пять раз, до 3,2 млрд рублей), Альфа-Банка (в 2,1 раза, до 4 млрд рублей). В Альфа-Банке рост выплат «связан с реализацией программы долгосрочной мотивации», в ВТБ отметили, что он «формальный» — из-за переноса премий в прошлом году на фоне пандемии (при пересчете на корректный период получается снижение на 1,2%).

Заметный рост вознаграждений топ-менеджерам также показали Тинькофф Банк (на 73,8%, до 203,2 млн рублей), СМП-Банк (на 28,9%, до 95,1 млн рублей), МКБ (на 28,2%, до 669,5 млн рублей), банк «Санкт-Петербург» (на 10%, до 203,7 млн рублей), ЮниКредит Банк (на 7,5%, до 172,1 млн рублей). В «Санкт-Петербурге» вознаграждение привязано к финансовому результату, учитывая рост чистой прибыли, вырос и размер вознаграждения. В СберБанке наблюдается рост на 8%, до 787,9 млн рублей, там уточнили, что выплаты членам правления составили 1,5 млрд рублей против 1,4 млрд рублей год назад, что предполагает рост на 6,6%.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в банковской сфере Более 500 сотрудников, которых российские банки планируют нанять в ближайшее время, могут рассчитывать на зарплату от 170 тыс. рублей; в целом банковскому сектору сейчас требуется свыше 25 тыс. новых работников. Таковы данные портала по поиску работы и сотрудников hh.ru, который подготовил для Банки.ру подборку из десяти самых высокооплачиваемых вакансий в банковской сфере в июле.

В Совкомбанке размеры доходов членов правления упали на 32,4%, до 251,95 млн рублей, в РСХБ — на 28,3%, до 337,9 млн рублей.

По мнению основателя рекрутинговой компании Mysearch Маши Янковской, рост компенсационных пакетов топ-менеджеров на банковском рынке — общий тренд. Сильные, яркие, успешные специалисты сейчас востребованы, за них готовы переплачивать, отметила она. Доходы растут как за счет зарплаты, так и через бонусные выплаты, а также программы долгосрочной мотивации, добавила эксперт. По ее словам, такие программы есть почти во всех крупных банках, они достаточно агрессивные, объем зависит от производительности труда и от того, как долго сотрудник работает в организации. Однако, пояснила Янковская, зарплаты растут лишь у наиболее ценных кадров и в наиболее востребованных сферах, а таких «всегда было немного, их всегда готовы удерживать и мотивировать».