В Интернете начали появляться фишинговые сайты, имитирующие реальную акцию от банков — бонусы в размере 1 тыс. рублей за использование их карты для получения пособий на детей к началу учебного года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов «СерчИнформ». Пока эту историю злоумышленники запускают только от лица ВТБ, атаки на клиентов которого в целом участились во II квартале.

По словам сооснователя StopPhish Юрия Другача, пока найден один такой сайт — видимо, мошенники тестируют новую тематику. «Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых», — отметил он, добавив, что сайт vtb-school.ru зарегистрирован 26 августа. На момент публикации он уже не работал.

О единовременной выплате 10 тыс. руб. на каждого ребенка школьного возраста объявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Для получения денег гражданам нужно подать заявление на «Госуслугах» с 15 июля по 1 ноября, указав номер банковской карты. Ряд банков, в том числе ВТБ, обещали увеличить сумму на 1 тыс. рублей, если для получения денег будет использована их карта. Это и использовали мошенники.

ВТБ фиксирует активность мошеннических сайтов, эксплуатирующих акцию по выплатам школьникам от имени банка, и ведет круглосуточную работу по их выявлению и блокировке, подтвердили в его пресс-службе: «В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам».

Выплаты и пособия в адрес широкого круга населения, которых уже было немало на фоне пандемии, традиционно становятся мишенью мошенников. Но фейковых сайтов именно по этому типу выплат еще не было, они начали появляться перед 1 сентября, рассказали в Infosecurity a Softline company. Схема вполне классическая: пользователь регистрирует карту в программе, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС, пояснил руководитель блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев. Мошенники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства, добавил Другач.

В то же время эксперты по информбезопасности отмечают общую активизацию мошеннических схем вокруг клиентов ВТБ. Только в августе специалисты Telegram-канала In4security зафиксировали более 60 доменов, предназначенных для обмана клиентов этого банка. «Он уверенно занимает второе место после СберБанка в нашем рейтинге банков, клиенты которых наиболее подвержены фишинговым атакам», — писали в канале.