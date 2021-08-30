Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Киви Банка на одну ступень — до уровня «BBB(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе АКРА.

Снижение рейтинга, как поясняют в агентстве, связано с утратой Киви Банком статуса организации, имеющей право осуществлять учет переводов ставок на спорт. Соответствующее решение правительства РФ вступит в силу с 1 сентября 2021 года. «Согласно базовым ожиданиям АКРА, потеря доступа к процессингу ставок на спорт существенным образом ослабит конкурентные позиции и окажет заметный негативный эффект на выручку платежного сегмента банка и группы QIWI в перспективе ближайших 12—18 месяцев», — говорится в сообщении.

QIWI лишилась статуса на рынке перевода букмекерских ставок Президент РФ Владимир Путин назначил Единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП) небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, документ вступит в силу 1 сентября 2021 года.

Одновременно АКРА сняло статус «рейтинг на пересмотре — негативный», который был подтвержден в июне 2021 года, «поскольку полагает, что вероятность усиления регуляторного воздействия снизилась после того, как действие предписания Банка России, ограничивавшее трансграничные операции Киви Банка, закончилось 8 июня 2021 года и, согласно пониманию АКРА, с того момента не получило дальнейшего негативного развития. Кроме того, разрешилась неопределенность в отношении возможности сохранения за Киви Банком статуса центра учета переводов ставок».

«Стабильный» прогноз отражает ожидания АКРА, что Киви Банк продолжит вести деятельность в оставшихся бизнес-нишах в ближайшие 12—18 месяцев, сохраняя комфортные показатели ликвидности и приемлемую (в сравнении с прочими банками), хоть и сокращающуюся, рентабельность от возобновляемой деятельности.

«На текущий момент кредитный рейтинг Киви Банка обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — отметили в агентстве.