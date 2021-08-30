📰 Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД планирует подключить к раскрытию и предотвращению серийных преступлений технологии машинного обучения, пишет «Коммерсант» . Для этого ведомство объявило тендер на исследование зарубежной практики, которое завершится к июлю 2022 года, согласно порталу госзакупок. Тендер опубликован 20 августа, его итоги подведут в середине сентября, цена лота составила 23,1 млн рублей. Технология должна распознавать тексты, например материалы уголовных и административных дел, оперативных сводок, заявления граждан, аудиоматериалы и экспертные заключения, извлекать из них ключевые данные и анализировать их. Это позволит ускорить ход расследований, соглашаются эксперты, предлагая добавить к задачам анализ соцсетей. Но, предупреждают они, взлом подобной системы может нести серьезные риски.

📰 Резкое увеличение в этом году вылова лососевых вряд ли приведет к ожидаемому удешевлению красной икры, пишет «Коммерсант» . Наоборот, текущие оптовые цены в 3—3,3 тыс. рублей за 1 кг уже начали расти на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии и сложностей с логистикой. К 24 августа вылов лососевых достиг 474,3 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает уровень 2020 года и на 14,4% — показатель 2019 года, сообщали в Росрыболовстве. Более 427 тыс. тонн из этого объема приходится на Камчатку, остальное — на Хабаровский край, Сахалин, Магаданскую область и Приморье. Текущий вылов лососевых может оказаться близким к рекордной путине 2018 года: тогда было добыто около 500 тыс. тонн красной рыбы. По словам источника, некоторые производители могут придерживать поставки сырья, чтобы не допустить обвала цен. По прогнозам переработчиков, к новогодним праздникам стоимость икры достигнет рекордных уровней прошлого года. В Росрыболовстве называют это «попыткой спекуляции» производителей и обещают вместе с ФАС предотвратить искусственный рост цен.

📰 «Аэрофлот» и «Газпром нефть» планируют договориться о поставках «зеленого авиатоплива» (sustainable aviation fuel; SAF), подписав меморандум в ходе Восточного экономического форума (пройдет во Владивостоке 2—4 сентября), пишет «Коммерсант» . Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает использование SAF одним из способов сократить выбросы СО 2 от авиации. В РФ такое топливо не производится, хотя на МАКС-2021 представитель «Газпром нефти» Антон Дианов говорил о готовности «совместно с авиакомпаниями, производителями авиатехники и регуляторами» приступить к соответствующим исследованиям. Исследует возможности в этом направлении и S7. Пока такое топливо в разы дороже обычного, но и расходы на выплаты ICAO будут немаленькими — по подсчетам аналитиков, объем выплат для российских перевозчиков может составить 250 млн евро в год, и почти половина придется на «Аэрофлот».



📰 В молочной отрасли жалуются на то, что цены на промышленные товары, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, строительные материалы и оборудование продолжают расти, пишут «Известия» . Это неизбежно сказывается на росте себестоимости пищевых продуктов и влияет на уровень будущих затрат, когда приобретаемые материальные запасы будут вовлекаться в производственные процессы. Ситуация усугубляется большими наценками в федеральных сетях, утверждают в Молочном союзе России. В ФАС России заявили, что уже занимаются жалобой молокопроизводителей на торговые сети. По мнению экспертов, главное в проблемах с продажами — у сетей очень высокие наценки. Они отмечают, что вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить. Самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока, добавили эксперты, уточнив, что это сыр, масло и сметана.



📰 С начала года, по данным Центробанка, объем частных средств на валютных счетах вырос на 17,6% — до 35,6 млрд долларов, рекордной суммы с 2017 года, пишут «Известия» . Приток иностранной валюты на банковские счета достиг максимума за четыре года. При этом аналитики отмечают, что с вкладов валюту теперь переводят на текущие счета. Специалисты банковского сектора объясняют это в первую очередь ростом инфляции. Как показал последний отчет Банка России, по итогам первого полугодия 2021 года инфляция составила 6,5%, что стало худшим результатом с 2016 года. По мнению экспертов, связано это с сокращением рабочих мест во многих отраслях, что привело к удорожанию многих производственных процессов и продукции, а ослабление рубля в таких условиях неизбежно, отмечают они. Кроме того, в июле ключевую ставку подняли до 6,5%, таким образом, рост процентной ставки в этом году делает непривлекательными вклады, которые были открыты в прошлом году под рекордно низкую доходность. Поэтому россияне закрывают вклады и переводят их в простой и понятный инструмент — иностранную валюту, которая оседает на текущих счетах.



📰 На Московской бирже 30 августа начнутся торги паями сразу десяти открытых фондов УК БКС, пишет «Коммерсант» , уточняя, что в течение недели листинг получат и паи недавно созданного фонда «БКС Восток-запад». В результате в раздел «третьего уровня» списка ценных бумаг будут допущены паи всех розничных фондов компании. В середине июля другая компания, структура ФГ БКС — УК «Уралсиб», вывела на биржу семь крупных ОПИФов. По мнению участников рынка, вывод на биржу ОПИФов, как и других инструментов, повысит их доступность для широкого круга инвесторов. Это еще один канал продаж, набирающий силу, что особенно актуально в случае УК, которые входят в группы без крупного банка, способного активно продавать паи в отделениях или цифровых каналах. Так, возможность приобретения и реализации паев ОПИФов на бирже упростит и ускорит процедуру приобретения паев для инвесторов, обслуживающихся у брокера, уточнили эксперты.