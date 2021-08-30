Чистая прибыль группы ВТБ по итогам семи месяцев 2021 года, согласно неаудированной отчетности по МСФО, составила 200,9 млрд рублей, отдельно за июль — 30,2 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе банка ВТБ.

В сообщении указано, что чистая прибыль группы за семь месяцев и июль 2021 года увеличилась в 4,7 раза и 27,5 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2020 года.

Чистые процентные доходы группы составили 361 млрд рублей за семь месяцев 2021 года и 55 млрд рублей в июле, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 21,4% и 21,1% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, составив 3,8% в июле и за семь месяцев 2021 года, отмечается в релизе.

Чистые комиссионные доходы составили 98,7 млрд рублей за семь месяцев (рост на 35,6% год к году) и 14,6 млрд рублей в июле (рост на 21,7%). «Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий трансакционный бизнес группы, стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса», — поясняют в пресс-службе ВТБ.

По состоянию на 31 июля 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 7,2%. Объем кредитов физическим лицам вырос с начала года на 12,6%, до 4,3 трлн рублей, юридическим лицам — на 5%, до 9,8 трлн.

Доля кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле группы увеличилась до 31% на 31 июля 2021 года с 29% на конец 2020 года.

По состоянию на 31 июля 2021 года совокупные средства клиентов увеличились на 16,5% и составили 14,9 трлн рублей. С начала 2021 года объем средств юридических лиц вырос на 26,9%, до 9 трлн рублей, на фоне сильного роста остатков на текущих счетах. Портфель средств физических лиц увеличился с начала года на 3,6%, до 5,9 трлн рублей, на фоне значительного роста остатков в накопительных счетах с сокращением объема средств в срочных депозитах.

Стоимость риска составила 0,8% по итогам семи месяцев 2021 года и в июле 2021 года по сравнению с 2,2% и 4,9% в аналогичных периодах прошлого года.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2021 года составила 4,8% (минус 90 базисных пунктов с начала года).