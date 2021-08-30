В мобильном банке ВТБ произошел сбой, передает РБК .

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в системах банка, следует из данных сервиса Downdetector. К 10:41 там было зафиксировано 348 жалоб. Большинство пользователей (64%) сообщили, что не могут войти в систему. Еще 29% пожаловались на сбой всех сервисов; 7% сообщили, что не работают внутрибанковские переводы. С отсутствием возможности войти в приложение столкнулись и сотрудники РБК.



Пресс-служба ВТБ подтвердила РБК информацию о сбое. «Подтверждаем текущие ограничения в работе «ВТБ Онлайн». Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сказали в банке.