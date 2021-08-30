Во II квартале 2021 года на российском рынке появились микрофинансовые организации (МФО), которые дистанционно выдают только среднесрочные займы, отказавшись от «займов до зарплаты», пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

По словам представителя ЦБ, речь идет примерно о 30 компаниях. Большинство из них ранее выдавали в онлайне и короткие PDL-займы (payday loan, или заем «до зарплаты»), но пересмотрели свою политику в апреле — июне. «В рассматриваемом периоде компании развивали продукты, которые по срокам и суммам соответствуют категории Installment», — сказал представитель регулятора, добавив, что некоторые участники рынка могли увеличить среднюю сумму займов на покупку товаров (POS-займы), что тоже могло привести к «миграции» ссуд в категорию среднесрочных.

С 2019 года в России действуют законодательные ограничения на переплату по займам сроком до 15 дней и на максимальную процентную ставку по любым кредитам (не более 1% в день). Новые правила сильнее всего сказались на наиболее доходных для МФО займах «до зарплаты» — выдача таких ссуд для некоторых компаний стала «экономически нецелесообразной», отмечали аналитики. В итоге участники рынка стали сокращать долю выдач коротких займов и увеличивать сроки кредитования.

То же самое происходит сейчас и в онлайн-сегменте: компании доработали продукты, чтобы формально они не считались PDL-займами, пояснил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. «У многих МФО переориентация с краткосрочных микрозаймов произошла не на долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180—360 дней под 150—200%), а на промежуточный продукт (31—60 дней под 365%) с одновременным ростом суммы до 100 тыс. рублей, что при той же ставке позволяет кредитору заработать больше, при этом не отражая такой микрозаем в отчетности как PDL», — уточнил он.

По данным Центробанка, во II квартале 2021 года портфель МФО вырос на 7%, до 286 млрд рублей, что соответствует докризисным уровням 2019 года. Развитие рынка происходит в основном за счет цифровизации и выдачи потребительских займов в онлайне, подчеркивает ЦБ. На такие ссуды сейчас приходится 28% портфеля, но за квартал портфель среднесрочных онлайн-займов вырос сразу на 30%, а краткосрочных — на 12%. Только за II квартал МФО заключили дистанционно 7,8 млн новых договоров — 71% от общего числа.