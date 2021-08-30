Доля кибератак с использованием программ-шифровальщиков во II квартале 2021 года составила 69%, наибольшее количество инцидентов было выявлено в апреле (45%), говорится в сообщении Positive Technologies. Общее количество кибератак увеличилось лишь на 0,3% в сравнении с I кварталом. Эксперты считают, что подобного замедления следовало ожидать, так как компании успели адаптироваться к работе в условиях пандемии, в том числе приняли меры по защите сетевого периметра и систем удаленного доступа.

В исследовании экспертов отмечается, что на форумах в дарквебе относительно недавно появился запрет на публикацию постов на тему партнерских программ операторов шифровальщиков. Эксперты считают, что в скором времени можно ожидать исчезновения так называемых партнеров как отдельной роли, а их задачи возьмут на себя сами операторы программ-вымогателей, которые будут собирать команды распространителей и курировать их напрямую.

Эксперты рассказали о падении цен на хакерские программы на черном рынке Снижение прибыли от торговли уязвимостями на теневом рынке в Trend Micro связывают в том числе с распространением программы по поиску уязвимостей Bug Bounty и ростом выплат по ней.

Также растет интерес у злоумышленников, распространяющих шифровальщики, к торговой отрасли. Доля атак с использованием программ-вымогателей во II квартале составила в торговле 95%. Эксперты связывают эти изменения с тем, что раньше основной целью злоумышленников, атакующих торговые компании, была кража данных — платежных реквизитов, персональных и учетных данных клиентов. Сейчас преступники все чаще преследуют прямую финансовую выгоду, рассчитывая получить крупный выкуп.