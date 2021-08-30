Ограничения в работе приложения «ВТБ Онлайн» устранены, оно работает уже в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Ранее в понедельник стало известно о сбое в работе мобильного банка ВТБ. По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей не могли войти в систему, почти треть жаловались на сбой всех сервисов, а часть сообщили о неработающих внутрибанковских переводах.

«Все ограничения в работе «ВТБ Онлайн» устранены, приложение работает в полном объеме», — заверили в ВТБ, принеся извинения клиентам.



«Мы работаем над повышением производительности IT-систем банка, которые позволят нашим пользователям работать в «ВТБ Онлайн» удобнее и быстрее», — отмечается в комментарии.