у Android-вирусов выборка потенциальных жертв априори больше, чем у iOS, заявил в интервью «Известиям» ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

«99,9% мобильных финансовых угроз ориентированы именно на Android. Во многом потому, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официального магазина. А именно из сторонних источников — с вредоносных сайтов — пользователи обычно и скачивают вирусы», — пояснил эксперт.

По словам Чебышева, также на это влияет и тот факт, что приложения для Android, как правило, пишутся на Java, который является самым популярным языком программирования, изучаемым в школе. «Таким образом вирус под Android может написать почти кто угодно. А программирование под iOS долгое время велось на Objective-С. Это сложный в освоении язык, который требует от разработчика высокой компетенции», — подчеркнул он.