у Android-вирусов выборка потенциальных жертв априори больше, чем у iOS, заявил в интервью «Известиям» ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.
«99,9% мобильных финансовых угроз ориентированы именно на Android. Во многом потому, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официального магазина. А именно из сторонних источников — с вредоносных сайтов — пользователи обычно и скачивают вирусы», — пояснил эксперт.
По словам Чебышева, также на это влияет и тот факт, что приложения для Android, как правило, пишутся на Java, который является самым популярным языком программирования, изучаемым в школе. «Таким образом вирус под Android может написать почти кто угодно. А программирование под iOS долгое время велось на Objective-С. Это сложный в освоении язык, который требует от разработчика высокой компетенции», — подчеркнул он.
С 1 января по 1 июля 2021 года международный разработчик антивирусного программного обеспечения ESET зафиксировал загрузку более 150 тыс. экземпляров вируса FakeAdBlocker на устройства Android, заражения которым случались после перехода по рекламным ссылкам из сервисов по сокращению URL-адресов, сообщается в релизе компании. Наиболее пострадавшими странами оказались Россия, Казахстан и Украина.