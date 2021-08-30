Группа ВТБ планирует вернуть себе полный операционный контроль над дочерним Почта Банком — выкупить две акции у предправления Почта Банка Дмитрия Руденко и довести свою долю до 50% плюс одна акция, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он уточнил, что сроки и параметры сделки еще не определены окончательно.

«Они будут зависеть от необходимых корпоративных процедур и одобрений, мы ожидаем, что этот выкуп состоится в течение ближайших нескольких месяцев», — сказал топ-менеджер. По словам Пьянова, основная мотивация ВТБ заключается в снижении санкционных рисков. Он также признал, что увеличение доли позволит ВТБ иначе отражать финансовые показатели Почта Банка в отчетности группы. Вместо «консолидации одной строкой» или учета только прибыли дочернего банка, которая причитается ВТБ, госбанк сможет включить все показатели Почта Банка в отчетность.

Почта Банк появился в 2016 году на базе Лето Банка, полностью подконтрольного группе ВТБ через его розничную «дочку» ВТБ 24. Почта России выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка за 5,5 млрд рублей, следует из отчетности ВТБ по МСФО за 2016 год. В год сделки актив был прибыльным (1,2 млрд рублей).

В конце 2017-го ВТБ потерял операционный контроль над активом, продав две акции Почта Банка его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и Почта России владели «дочкой» на паритетной основе: у них по 50% минус одна акция. Госбанк с 2014 года находится под секторальными ограничениями США и Евросоюза, в начале 2018 года планировалось расширение санкций, а при добавлении компаний в черный список действует правило 50%: ограничения автоматически распространятся на дочерние структуры.

«Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились», — заключил Пьянов.