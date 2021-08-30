Группа ВТБ планирует вернуть себе полный операционный контроль над дочерним Почта Банком — выкупить две акции у предправления Почта Банка Дмитрия Руденко и довести свою долю до 50% плюс одна акция, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он уточнил, что сроки и параметры сделки еще не определены окончательно.

«Они будут зависеть от необходимых корпоративных процедур и одобрений, мы ожидаем, что этот выкуп состоится в течение ближайших нескольких месяцев», — сказал топ-менеджер. По словам Пьянова, основная мотивация ВТБ заключается в снижении санкционных рисков. Он также признал, что увеличение доли позволит ВТБ иначе отражать финансовые показатели Почта Банка в отчетности группы. Вместо «консолидации одной строкой» или учета только прибыли дочернего банка, которая причитается ВТБ, госбанк сможет включить все показатели Почта Банка в отчетность.

Почта Банк появился в 2016 году на базе Лето Банка, полностью подконтрольного группе ВТБ через его розничную «дочку» ВТБ 24. Почта России выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка за 5,5 млрд рублей, следует из отчетности ВТБ по МСФО за 2016 год. В год сделки актив был прибыльным (1,2 млрд рублей).

В конце 2017-го ВТБ потерял операционный контроль над активом, продав две акции Почта Банка его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и Почта России владели «дочкой» на паритетной основе: у них по 50% минус одна акция. Госбанк с 2014 года находится под секторальными ограничениями США и Евросоюза, в начале 2018 года планировалось расширение санкций, а при добавлении компаний в черный список действует правило 50%: ограничения автоматически распространятся на дочерние структуры.

«Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились», — заключил Пьянов.

ВТБ готовится вернуть контроль над Почта Банком

ВТБ готовится вернуть контроль над Почта Банком, от которого отказался почти четыре года назад, пишет «Коммерсант». Для этого потребуется выкупить две акции, принадлежащие в настоящее время главе этой кредитной организации Дмитрию Руденко.