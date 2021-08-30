СКБ-Банк повысил процентные ставки по всей линейке вкладов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Процентная ставка по вкладу «Обыкновенное чудо!!» составляет до 7,5%, сумма — от 10 тыс. до 100 млн рублей и сроком до 1 080 дней. Проценты выплачиваются один раз в месяц, а часть капитализированных средств клиенты могут снимать ежедневно и в любое время.

По вкладу «Исполнение желаний+» теперь можно получить до 7,1% годовых, сумма — от 10 тыс. до 3 млн рублей и сроком на 270 или 367 дней.

Доходность по вкладу «Счастливая монета!!!» повысилась до 7% годовых, срок размещения — до 1 080 дней, сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, периодичность выплаты процентов — 90 дней. Клиент сам определяет, куда будут поступать денежные средства: на счет вклада с помощью капитализации или на иной счет, который он указал в договоре. Валюта вклада: рубли, доллары и евро.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Оформить вклад «Моя прелесть» теперь можно по ставке 6,8%, суммой вклада от 10 тыс. до 3 млн рублей и сроком на 270 дней.

Вклад «Активный счет!» вырос до 5,8% годовых, с ежемесячной выплатой процентов и минимальной суммой вклада от 10 тыс. рублей (до 50 млн).

Вклад «Пенсионный!!» вырос до 5,1% годовых со сроком до трех лет, выплатой процентов один раз в месяц и минимальной суммой вклада 1 тыс. рублей.