Отпуск этим летом брали 44% опрошенных жителей России. Такие данные приводятся в опросе сервиса «Работа.ру», участие в котором приняли более 5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

По данным опроса, 57% респондентов, которые были в отпуске этим летом, потратили на отдых до 30 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи. Еще 21% опрошенных рассказали, что потратили от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Расходы от 50 тыс. до 70 тыс. рублей отметили 11% опрошенных, а 6% россиян потратили от 70 тыс. до 100 тыс. рублей на одного человека. Еще 5% опрошенных потратили больше 100 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.

Из тех, кто остался недовольным отпуском, 36% опрошенных рассказали, что в этом году у них не получилось отдохнуть в привычном месте. Четверть респондентов (24%) отметили, что им не повезло с погодными условиями на отдыхе. Много потраченных денег испортило настроение 17% участников исследования, 15% огорчились из-за болезни во время отдыха, а 12% респондентов пришлось работать во время отпуска. Примечательно, что 6% на отдыхе по работе очень скучали.