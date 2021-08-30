ВТБ увеличит государственную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей на 20%. Для этого необходимо в сентябре-октябре перевести зачисление пенсии на карту банка. Как уточняется пресс-служба кредитной организации, речь идет о клиентах, которые ранее не получали пенсию в ВТБ.

«Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк в качестве дополнительной поддержки начислит по 2 тыс. рублей. Для этого необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ. Средства от банка поступят на счет не позднее следующего календарного месяца после получения первой пенсии», — говорится в релизе.

Кроме того, с 1 сентября ВТБ увеличит ставку на остаток по текущему счету пенсионеров на 1,5 п. п. до 7,5% годовых. Такая ставка будет доступна для клиентов, которые начали получать пенсию в ВТБ после 1 июня 2021 года, на остаток по карте до 100 тыс. рублей. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету.

Напомним, пенсионерам выплатят по 10 тыс. рублей по предложению президента РФ Владимира Путина, он подписал соответствующий указ 24 августа. По словам Путина, пенсионеры сильнее ощущают на себе инфляцию из-за особенностей потребления, она также «подъедает» запланированную индексацию регулярной пенсии.