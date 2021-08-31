МТС Банк отменил комиссию за пополнение в сторонних банкоматах корпоративной карты для индивидуальных предпринимателей и компаний сегмента малого бизнеса МТС Business. Ранее комиссия составляла 1% от суммы внесения, уточняет пресс-служба кредитной организации.

«По новым условиям за пополнение корпоративной карты МТС Business через сторонние банкоматы и терминалы самообслуживания в рамках тарифов расчетно-кассового обслуживания «Минимум» «Точный», «Выгодный» и «Стабильный» комиссия не взымается. Переводы между картой MTС Business и расчетным счетом также осуществляются бесплатно», — говорится в релизе.

На тарифе «Проще простого» комиссия за пополнение снижена до 1% с 2%.

В банке напоминают, что выпуск и первый год обслуживания — бесплатно, кэшбэк до 50 тыс. рублей в месяц на любые бизнес-расходы. Снятие наличных до 3 млн рублей в месяц.

Новые клиенты сегмента малого бизнеса могут оформить карту при открытии расчетно-кассового обслуживания. Действующие клиенты-предприниматели могут оформить карту МТС Business через онлайн-заявку на сайте банка или, обратившись к менеджеру по месту обслуживания расчетного счета.