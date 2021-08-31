Объем мошенничеств с криптовалютами в мире в первом полугодии 2021-го составил 1,5 млрд долларов, доля России — порядка 2%, или 2,2 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на данные аналитического центра Zecurion. Там отметили, что драйверами такого повышения стали увеличение популярности криптовалют и стремление заработать на растущем сегменте в тот момент, когда процентные ставки низки, а волатильность на традиционных финансовых рынках высока.

На текущий момент киберпреступники в основном используют токены для проведения незаконных операций, запрещенной торговли и так далее, а отсутствие обязательной верификации пользователей позволяет злоумышленникам оставаться анонимными, рассказал генеральный директор Zecurion Алексей Раевский. В традиционной финансовой системе без идентификации невозможно выполнить практически никакую операцию, введение такой системы по инициативе регуляторов должно стать следующим шагом для обеления криптовалютного рынка, считает он. По мнению сооснователя IdolMe Agency Екатерины Тарасовой, такие меры не выгодны биржам, так как приводят к снижению притока новых клиентов, но компании вынуждены их применять, чтобы соответствовать требованиям законодательства ряда стран.

Криптобиржа Binance ужесточила проверку новых клиентов Binance объявила о новых мерах в рамках поддержания политики под названием «Знай своего клиента» (Know your customer, KYC), а также чтобы усилить борьбу с отмыванием денег.

Ранее обязательную идентификацию пользователей в рамках программы «Знай своего клиента» ввели на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Такие действия одной компании не окажут значительного влияния на объем мошенничества и отмывания средств с криптовалютами, но могут стать знаковым событием на пути к легализации рынка, считает Раевский. По его мнению, в этом году показатель увеличится по сравнению с предыдущим, однако рост будет в пределах 15%.

Злоумышленники смогут использовать другие сервисы, в которых нет жестких требований, — нерегулируемые биржи и большинство децентрализованных, сообщил технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков. Ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис согласен, что регуляторы вынудят все биржи проводить идентификацию пользователей. Власти будут пытаться снизить объем мошенничества и отмывания средств, несмотря на то что криптосектор был придуман для работы в обход контроля. Теперь данные будут регулярно передаваться органам, и держателям активов придется платить налоги, отметил эксперт. По его мнению, новые меры могут отчасти оказать и негативное влияние, приведя к росту рынка поддельных документов. В случае ненадежности системы защиты пользовательской информации у некоторых бирж хакеры смогут получить доступ к данным клиентов через лазейки в программном обеспечении, рассказали в Binance.