Эксперты констатировали резкий рост числа поддельных сайтов российских театров: через подобные ресурсы мошенники крадут деньги у желающих посмотреть спектакль, пишет РБК .

В период с июня по август этого года компания Bi.Zone («дочка» «Сбера») зафиксировала десятикратный рост числа доменов мошеннических театров: если в начале лета они обнаружили 32 ссылки на подобные ресурсы, то к концу лета их количество увеличилось до 351. Еще 319 ссылок на мошеннические сайты были обнаружены в поисковиках, указывает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении исследование.

Фейковые сайты театров выглядят почти так же, как настоящие: на них размещается описание спектаклей нового сезона, афиша, а также уведомление о возможности покупки билетов онлайн в связи с пандемией. Но после оплаты жертва, естественно, не получает никаких билетов.

Чаще всего злоумышленники подделывали сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова, детского театра «Аквариум». Причем для большинства фишинговых доменов за основу мошенники взяли сайт Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта». Как отметил эксперт Bi.Zone, интерфейс именно этого сайта оказалось легко подделать, но другой источник РБК на рынке кибербезопасности объяснил это отсутствием специального сертификата на указанном сайте и его низким уровнем киберзащиты.

Среди постановок киберпреступники наиболее часто предлагали спектакли «Три товарища» Юрия Смекалова и Александра Цыпкина, «Фантазии Фарятьева», «Двое на качелях» Уильяма Гибсона, «Хорошо. Очень» Василия Шукшина, «Казанова», а также «Преступление и наказание» Константина Богомолова.

По мнению замруководителя департамента CERT-GIB Group-IB Ярослава Каргалева, рост количества фишинговых сайтов в театральной сфере может быть спровоцирован новым видом мошенничества. Схема работает так: завязав контакт в соцсетях или приложениях для знакомств, аферисты приглашают свою жертву на свидание в кино или театр. Как правило, мошенники предварительно пытаются узнать интересы своего собеседника, составить его психологический портрет и исходя из этого предлагают ту или иную «наживку». Чтобы составить компанию, жертве необходимо купить билет рядом — мошенник скидывает ссылку на фейковый ресурс, где жертва проводит оплату и теряет значительную сумму.

Старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко связывает увеличение количества мошеннических сайтов по продаже билетов в театры с ростом фишинга в сфере ретейла в целом. Техника атаки, по ее словам, «не отличается от атак на покупателей любых других товаров». Positive Technologies ранее фиксировала рост числа кибератак на компании из сферы ретейла на 153% по сравнению с прошлым годом.



Представитель Театра сатиры сообщил, что есть два вида мошеннических сайтов — сайты перекупщиков билетов, которые от имени театра продают билеты с наценкой, и мошеннические сайты с фальшивыми билетами. В театре также отмечают отсутствие технической возможности быстро заблокировать подобные ресурсы: «Мы регулярно, как минимум раз в месяц, отправляем хостинг-провайдерам жалобы на сайты-клоны, выдающие себя за официальный сайт театра, но если такой сайт вносит правки и заявляет, что просто предоставляет информационные услуги по открытым источникам, — провайдеры их не трогают, потому что с правовой точки зрения они находятся в серой зоне».