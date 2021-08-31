Мировой рынок роскоши, который пострадал из-за карантинных ограничений, постепенно восстанавливается и должен вернуться к допандемийному уровню к 2022 году. К такому выводу пришли эксперты компаний BCG и Altagamma по результатам совместного исследования глобального потребительского спроса в сегменте «люкс».

В комментарии к результатам исследования указано, что быстрее всего восстанавливаются рынки роскоши в Китае и США, однако и в других странах мира, в том числе в России, отмечаются положительные тенденции.

Так, в России потребление товаров класса люкс в 2020 году пострадало сильнее, чем во многих странах, но не так сильно, как, например, в Италии и ОАЭ. Эксперты отметили, что российские потребители предпочитают делать покупки, посещая лично точки продаж, которые во время карантинных ограничений были закрыты. Снятие ограничений на посещение магазинов и поездки за рубеж будет способствовать постепенному восстановлению спроса. Так, 24% респондентов отметили, что готовы увеличить свою покупательскую активность в высшем ценовом сегменте после окончания пандемии. Годом ранее таких было только 16%.

«Мы видим определенный оптимизм в части восстановления покупательского спроса на люксовые товары. Если год назад больше половины потребителей высшего ценового сегмента были вынуждены существенно пересмотреть свои траты из-за экономической неопределенности, то в этом году респонденты отметили, что готовы совершать больше люксовых покупок в ближайшее время», — отмечает управляющий директор и партнер BCG Николай Яковлев.

В исследовании указано, что топ-десятка люксовых брендов в России в 2021 году выглядит следующим образом: Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Hermes, Hugo Boss. И в целом это совпадает с предпочтениями потребителей в сегменте «люкс» во многих странах мира.

Авторы исследования отметили несколько тенденций на рынке роскоши. В частности, ожидается, что в 2021 году вырастут все категории, кроме четырех: солнцезащитных очков, эстетической медицины, пуховиков и толстовок.



Россияне готовятся к увеличению расходов на роскошь в следующие два-три года, когда неопределенность, вызванная пандемией, снизится. Более 15% респондентов планируют чаще путешествовать, когда ограничения снимут. Также более 10% предпочитают покупать люксовые товары, присутствуя в магазине очно.

Одна из главных тенденций, все более заметная во всем мире и пока еще не в полной мере затронувшая Россию, — виртуализация роскоши посредством игр и онлайн-трансляций. «В особенности стоит отметить игры: из 39% потребителей во всем мире, заявивших, что они знают о существовании виртуальных онлайн-игр с участием бренда класса люкс, 55% утверждают, что приобретали игровые предметы. Среди них 86% сообщили, что затем купили и соответствующий физический аналог», — сказано в комментарии к исследованию.

Еще одна общемировая тенденция — перестроение экосистемы дистрибуции в сторону так называемого бесшовного взаимодействия бренда с клиентом, связывающего онлайн- и офлайн-среды воедино. За прошедший год 46% потребителей во всем мире в сегменте «настоящей роскоши» оформляли покупки в магазинах, а 30% из них заранее изучали их в Интернете.

В исследовании указано, что российские потребители настороженно относятся к новым бизнес-моделям, например вторичным продажам и прокату: в сравнении с мировыми показателями потребители в России значительно реже перепродают предметы роскоши или покупают подержанные. Однако 40% россиян думали о стоимости товара при перепродаже (в остальном мире этот показатель превышает 50%), и около половины респондентов покупали или задумывались о том, чтобы купить люксовые товары, бывшие в употреблении (во всем мире эта доля превышает 60%).