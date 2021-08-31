Новикомбанк пополнил свою линейку розничных продуктов вкладом «Рантье». Главное отличие этого предложения от существующих в банке депозитов в том, что процентная ставка не зафиксирована, а привязана к ключевой ставке Банка России, поясняется в сообщении финучреждения. «При изменениях ключевой ставки Центробанка автоматически будет изменяться и процентная ставка по «Рантье», — отмечается в релизе.

На текущий момент доходность вклада — от 6,5% до 7% годовых. Надбавка к действующей ключевой ставке (6,5%) составляет до 0,5 процентного пункта в зависимости от суммы размещения, следует из материалов банка.

Депозит можно пополнять без ограничения сумм в течение всего срока размещения. При переходе вклада в новый суммовой диапазон ставка будет увеличиваться. При досрочном расторжении договора гарантированная минимальная ставка составляет 2,5%.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Срок депозита — 1 100 дней, минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Уточним, что проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также могут капитализироваться.



Для клиентов, разместивших на депозите от 1,5 млн рублей, предусмотрена возможность аренды индивидуального банковского сейфа любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату в 1 рубль, указывают в банке.