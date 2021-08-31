Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты бывшего владельца банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, пишет «Коммерсант» , уточняя, что Кузьмин являлся одним из ключевых участников вывода из России десятков миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме. Финансист в ходе следствия дал показания на сообщников и даже выступил свидетелем обвинения, в итоге получив девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Отмечается, что горсуд не посчитал доводы в пользу смягчения наказания убедительными и решение суда первой инстанции утвердил. При этом был снят арест с имущества бывшей жены Олега Кузьмина, который был наложен для возмещения ущерба по гражданскому иску. Речь идет в том числе о двух московских квартирах, автомобиле и многочисленных ювелирных украшениях. Защита Кузьмина решением Мосгорсуда осталась недовольна.

Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу защиты Кузьмина на вынесенный ему приговор еще в начале августа, однако заседание было перенесено на самый конец месяца, причиной чему стало заболевание адвоката осужденного финансиста Владимира Жеребенкова. Жалобу адвоката суд рассматривал несколько часов. В ней Жеребенков в основном просил суд существенно уменьшить срок наказания его подзащитному.

Бывший владелец банка «Европейский Экспресс» был признан руководителем одного из подразделений организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), члены которого занимались масштабным выводом денежных средств из России. Кроме того, суд признал банкира виновным и по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Перевод валюты на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов»). Через банк Олега Кузьмина, по данным правоохранителей, через Молдавию был выведен 1 млрд долларов. Всего же по «молдавской» схеме из РФ было выведено не менее 500 млрд долларов.

Для смягчения приговора своему клиенту адвокат предложил суду нетривиальную схему: применить ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступления, которое совершил его доверитель, с особо тяжкой на просто тяжкую. По мнению адвоката, для этого имелись законные основания. Так, в своем выступлении Жеребенков обратил внимание горсуда на то обстоятельство, что его клиент задолго до возбуждения уголовного дела по фактам вывода из России миллиардов долларов через молдавские банки уже давал показания оперативникам ФСБ, раскрывая детали криминальной схемы, и указывал на ее организаторов и ключевых участников. А уже в ходе расследования его собственного дела, отметил адвокат, Кузьмин полностью признал вину, заявил о раскаянии и, заключив досудебное соглашение, дал развернутые показания, описав все известные ему факты, связанные с молдавским криминальным транзитом денежных средств.

Однако эти аргументы адвокатом использовались и ранее. Полной неожиданностью для присутствующих стало зачитанное Жеребенковым письмо известного следователя СКР генерал-майора Сергея Чернышова, присланное в ответ на запрос защиты. Генерал подтвердил, что Олег Кузьмин раскрыл ранее неизвестные и «имеющие важное значение для следствия» подробности преступной деятельности скандально известного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Также адвокат отметил, что банкир не представляет угрозы для общества, при этом на его иждивении находятся родители и четверо детей. Но эти и другие аргументы защиты суд посчитал недостаточными для изменения приговора, вынесенного ранее банкиру.