Прирост потребительских расходов за прошедшую неделю несколько снизился, составив 12,8% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают аналитики «СберИндекса» , неделя с 23 по 29 августа оказалась чуть менее активной, чем это было исторически, ввиду переноса существенной части трат на первую половину августа. Однако нормализованный уровень расходов остается высоким (плюс 14,4% в годовом выражении).

Предварительная оценка темпов роста потребительских расходов на товары и услуги в России в августе составляет 16,2% год к году в номинальном выражении. «Это выше текущих трендовых темпов и связано, очевидно, с президентской выплатой для школьников. Мы повысили оценку вклада данного фактора в общие темпы роста до 4,5 процентного пункта», — отмечается в исследовании.

Дополнительные расходы населения по итогам полного августа относительно сезонной нормы составляют 203,2 млрд рублей.

Индекс потребительской активности остается высоким. По итогам недели он составил 78,6 пункта.