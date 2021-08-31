По итогам первого полугодия 2021 года банк «Русский Стандарт» получил прибыль по МСФО в размере более 5,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. При этом по итогам аналогичного периода 2020 года прибыль банка составляла 31 млн рублей.

Чистый процентный доход банка «Русский Стандарт» по итогам первого полугодия 2021 года остался на стабильном уровне и составил 10,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа банка увеличилась с 9,8% за первое полугодие 2020 года до 10,5%.

Портфель кредитов физлицам за полгода вырос на 3% в связи с возобновлением кредитования. «При этом по итогам первого полугодия 2021 года произошло значительное снижение стоимости риска по кредитному портфелю — до 0,4% (по сравнению с 8,9% за первую половину 2020 года), поскольку в период локдауна банк максимально аккуратно подходил к потребительскому кредитованию, сделав упор на сохранении качества портфеля», — говорится в релизе.

Доля просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2021 года в розничном портфеле уменьшилась до 7,4% с 9,2% на конец 2020 года.

«Банк сохраняет высокую рентабельность капитала: в первом полугодии 2021 года и в 2018—2020 годах – свыше 20%. Поддержание политики строгого контроля затрат позволило сохранить стабильными операционные расходы по итогам первого полугодия 2021 года на уровне 7,6 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе банка.