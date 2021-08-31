Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО составила 26 млрд рублей. Такие данные отчетности приводятся в релизе банка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 2,7 раза.

Чистый процентный доход составил 52 млрд рублей (плюс 39% в годовом выражении), чистый комиссионный доход — 15 млрд (плюс 33%).

«Устойчивая прибыль за шесть месяцев 2021 года увеличилась на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 24 млрд рублей. Вклад банка «Восточный», приобретенного во II квартале 2021 года, в прибыль группы Совкомбанка составил 1,4 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Активы Совкомбанка за первое полугодие выросли на 25%, до 1,9 трлн рублей. Это произошло «как за счет органического роста, связанного с восстановлением экономики после пандемии, так и в связи с покупкой банка «Восточный», поясняют в Совкомбанке.

Чистый розничный кредитный портфель вырос за шесть месяцев на 44%, до 429 млрд рублей, за счет увеличения портфеля карты «Халва», залогового кредитования, а также за счет «Восточного», чей розничный портфель составлял 75 млрд рублей на 30 июня этого года. В релизе уточняется, что «за прошедшие шесть месяцев все ключевые розничные бизнес-линии показали уверенный органический рост активов и прибыли». Так, ипотечный нетто-портфель вырос на 29%, до 102 млрд рублей, нетто-портфель автокредитов — на 13%, до 118 млрд, нетто-портфель карты рассрочки «Халва» — на 21%, до 66 млрд. После окончания конвертации кредитных карт банка «Восточный» в карты «Халва» ее портфель увеличится до 120 млрд рублей.

Уровень обесцененных кредитов в розничном портфеле — 4% на 30 июня с покрытием резервами на 139%, следует из релиза.

Портфель корпоративных кредитов (нетто) увеличился за полгода на 54%, до 533 млрд рублей.

Объем текущих счетов и срочных депозитов розничных клиентов вырос с начала года на 29%, до 609 млрд рублей, в том числе на 116 млрд — за счет «Восточного». Объем средств корпоративных клиентов увеличился на 27%, до 644 млрд рублей, в основном за счет притока корпоративных депозитов (плюс 36%).

Капитал банка за первое полугодие 2021 года вырос на 10% и достиг 207 млрд рублей. «Показатель рентабельности капитала от регулярного бизнеса вырос до 28% (20% по итогам шести месяцев 2020 года)», — указывают в Совкомбанке.



В числе прочего сообщается, что полугодовая чистая прибыль компании «Совкомбанк Лизинг» по МСФО составила 432 млн рублей (рост в четыре раза в годовом выражении), «Совкомбанк Страхования» — 567 млн рублей по отраслевым стандартам бухучета (плюс 552 млн), «Совкомбанк Жизни» — 509 млн.