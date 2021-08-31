Наблюдательный совет ЮниКредит Банка назначил Альберта Ангерсбаха на должность члена правления ЮниКредит Банка, ответственного за блок управления рисками. Свои обязанности он начнет исполнять с 1 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Альберт Ангерсбах окончил Франкфуртский университет прикладных наук в 2006 году, получив степень магистра в области международных финансов и права. Профессиональную карьеру начинал в должности аналитика подразделения корпоративного бизнеса и отраслей в UniCredit Bank Austria. В 2007 году он перешел в Deutsche Bank на должность сотрудника кредитного отдела подразделения корпоративных кредитных рисков. С 2010 года работал в структурах группы UniCredit, в том числе в Казахстане, на Украине, в Хорватии, Турции. Специализировался на андеррайтинге и управлении рисками.

В пресс-релизе указано, что в 2020 году наблюдательный совет ЮниКредит Банка утвердил кандидатуру Альберта Ангерсбаха на должность члена правления банка. С 1 сентября 2021 года он назначен на должность члена правления, ответственного за блок управления рисками.