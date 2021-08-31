Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.

«Суд вынес постановление о заочном аресте Сабировых и Зыгмунтовича», — сказал собеседник агентства.

Четвертый сооснователь пирамиды – Кирилл Доронин – задержан 30 июля и сейчас заключен в СИЗО. Всем фигурантам грозят сроки до десяти лет заключения.

По информации МВД РФ, компания Finiko с 2018 года привлекала инвестиции под предлогом высокоэффективных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. При этом организация была зарегистрирована за границей.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако фактически, по версии следствия, инвестиционная деятельность не велась.

После того как в июле этого года компания прекратила выплаты, в полицию поступила масса заявлений от вкладчиков. К середине августа, по данным МВД РФ, заявлений было около 650, география широка — от Кубани до Приморья и Казахстана. Суммы ущерба в заявлениях варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.