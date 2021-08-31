Россиянам, которые хотят в этом году приобрести новый автомобиль, стоит отложить покупку на год-полтора. К этому времени цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин прекратится, рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его словам, пока приобретать транспорт невыгодно.

«Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю: «Ребята, подождите год-полтора, лучше потратьте сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором вы сейчас ездите, не избавляйтесь от него, просто подождите, не попадайтесь на эту удочку», — сказал собеседник издания.

В России сегодня наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них, пояснил Хайцеэр. По его словам, причиной дефицита машин на рынке, особенно премиум-класса, и роста цен на них являются проблемы в экономике, возникшие из-за пандемии: нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

«Это не вина производителя, это вынужденные меры дилеров, которые при сократившихся квотах пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а может быть, для кого-то вопрос выживания стоит. Но происходит все это внешне, конечно, по-хамски. Но, с другой стороны, это вынужденное хамство, просто это происходит очень часто некрасиво», — рассказал эксперт.