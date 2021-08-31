Чистая прибыль Новикомбанка за шесть месяцев 2021 года составила более 6 млрд рублей. Такие результаты деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности приводятся в релизе кредитной организации.



«Несмотря на высокую волатильность финансовых рынков, нестабильность валютных курсов и непростую экономическую обстановку в стране и за рубежом, на протяжении отчетного периода Новикомбанк демонстрировал устойчивое и динамичное развитие всех ключевых направлений своей деятельности. Это связано с тем, что банк проводит консервативную политику управления рисками, развивает свою деятельность в рамках отношений долгосрочного стратегического партнерства с ведущими предприятиями страны и располагает линейкой современных банковских продуктов, учитывающих индивидуальные потребности клиентов и партнеров», — говорится в релизе.

По итогам первого полугодия 2021 года активы Новикомбанка приблизились к 570 млрд рублей. Как уточняется, основной драйвер их роста — кредитный портфель банка, который в 2021 году увеличился до 385 млрд рублей (за вычетом резервов). Также в банке сообщили, что «расширение объема финансирования, выделенного банком ведущим отечественным предприятиям, обеспечило рост показателя чистого процентного дохода (после создания резерва) на 58,33% до 10,7 млрд рублей».

Собственные средства банка выросли на 11% до 59 млрд рублей.