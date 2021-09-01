Какие новые иностранные акции стали доступны на Московской бирже? Как биткоин поможет росту капитализации PayPal? Зачем компании выкупают свои акции с рынка? Подробности в нашей еженедельной подборке.

В отличие от топа идей прошлой недели, в этот раз лидеры симпатий аналитиков — акции зарубежных компаний. Их потенциал в среднем выше, чем у российских.

Валюта

На ослабление российской валюты работает возможное увеличение добычи странами ОПЕК+ и возобновление ядерной сделки с Ираном, а также потенциальное сворачивание стимулов в США, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. На укрепление рубля могут сработать возможное повышение ключевой ставки Банком России (об этом заговорили на прошлой неделе). По мнению аналитика, итогом станет уравновешивание этих разнонаправленных факторов. Курс в ее прогнозе на сентябрь находится в диапазоне 72—75 рублей за доллар США.

Пессимистичнее оказались аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, рубль, скорее всего, будет слабеть, стремясь к максимумам 73,5—76 рублей за доллар. В конце сентября они ожидают увидеть доллар США по 76 рублей. А к концу года прогнозируют выход к значениям 76—78,5.

Драгметаллы

Спрос на золото со стороны ювелирной и технологической отрасли будет расти по мере восстановления мировой экономики. Это поддержит цены на драгметалл, утверждает Ольга Беленькая. По ее словам, настроения инвесторов относительно золота во многом будут зависеть от политики ведущих центральных банков и роста доходности госбумаг. Прогноз «Финама» — тройская унция золота за 1 700—1 820 к началу 2022 года.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

Globaltrans (GLTR), четыре месяца. Целевая цена — 670 рублей. Потенциал роста — 9,5% («ВТБ Капитал»)

Аналитики ВТБ ожидают роста акций грузоперевозчика, поскольку ставки аренды полувагонов и цистерн растут на фоне восстановления объемов перевозок. А именно эти виды подвижного состава в основе парка этой транспортной компании. Например, стоимость аренды универсального полувагона выросла с начала года на 41%. Это улучшит финансовые показатели компании во второй половине 2021 года. Кроме того, аналитики ожидают высокую дивидендную доходность (7—8% за текущий год и 11—13% за 2022 год).

«Акрон» (AKRN), 12 месяцев. Целевая цена — 7 050 рублей. Потенциал роста — 8,2% (Промсвязьбанк)

У группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» выручка выросла на 52% в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 86 млрд рублей). По мнению аналитиков, причина в росте операционных показателей (например, рост рентабельности бизнеса), а также улучшении ценовой конъюнктуры на рынке удобрений.

АФК «Система» (AFKS), 8—12 недель. Целевая цена — 34,9 рубля. Потенциал роста — 14,05% («Финам»)

В портфель активов АФК «Система» входят в основном активы российских компаний разных отраслей. По отчетам финансовой корпорации, ее чистая прибыль в первом полугодии 2021 года выросла впятеро в сравнении с аналогичным периодом 2020 года до 53,9 млрд рублей. До 17 сентября 2022 года действует программа обратного выкупа, у инвесторов уже перекуплено 167 млн акций. Этот процесс должен поддержать котировки компании и помочь им вернуться к росту в долгосрочной перспективе, считают в «Финаме».

«Детский мир» (DSKY), 12 месяцев. Целевая цена — 166,6 рубля. Потенциал роста — 21% («Финам»)

Ретейлер является национальным лидером индустрии, на его долю приходится 22% всех продаж детских товаров в России. Государство периодически поддерживает семьи с детьми единовременными выплатами, и «Детский мир» становится одним из главных бенефициаров этого, прослеживают связь аналитики брокерской компании.

TCS Group (TCS), 12 месяцев. Целевая цена — 119 долларов. Потенциал роста — 26% (ITI Capital)

Холдинг представил хорошую отчетность за II квартал. Чистая прибыль TCS Group выросла до 16,1 млрд рублей, что на 57% превышает результаты II квартала прошлого года. Совет директоров TCS Group одобрил продление программы обратного выкупа расписок, запущенной в апреле 2021 года, до 30 июня 2022 года.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Abbott Laboratories (ABT), три — четыре недели. Целевая цена — 140 долларов. Потенциал роста — 11% («Финам»)

Продажи американского производителя лекарств и медицинского оборудования во II квартале 2021 года выросли на 39,5% до 10,2 млрд долларов по сравнению со II кварталом прошлого года. Руководство Abbott ставит на увеличение мощностей производства тестов на COVID-19 и прогнозирует дальнейший рост выручки.

Newmont (NEM), 12 месяцев. Целевая цена — 75 долларов. Потенциал роста — 26% («Солид», аналитик Дмитрий Донецкий)

Крупнейший в мире производитель золота Newmont получает стабильную прибыль независимо от стоимости драгоценных металлов. С исторического максимума в мае эти котировки упали на 17%. При сравнении по разным финансовым показателям (например, P/E, отношение капитализации к прибыли) компания оценивается на самом низком уровне за последние годы. Это не радует владельцев акций, но дает возможность новым инвесторам купить актив дешевле. Снижение котировок не будет долгим. В пользу Newmont может сыграть возможный рост инфляции, а также повышение цен на драгоценные и цветные металлы. Тогда горнодобытчик получит дополнительную прибыль, и рынок это оценит.

Delta Air Lines (DAL), 12 месяцев. Целевая цена — 44 доллара. Потенциал роста — 10% («Фридом Финанс», аналитик Евгений Миронюк)

С ноября невакцинированные сотрудники авиакомпании должны будут дополнительно выплачивать 200 долларов в месяц за расширенную медицинскую страховку, пишет Евгений Миронюк. Это должно компенсировать риск Delta в связи с отказом сотрудников от прививок. В Delta Air Lines сообщили, что за последние несколько недель все работники, госпитализированные с диагнозом COVID-19, не были привиты. Это стоило авиакомпании в среднем 50 тыс. долларов за каждого человека. Авиаперевозчик-эмитент старается избежать риска внеплановых расходов и ставит потенциально более высокий спрос по мере восстановления интенсивности авиапутешествий.

Salesforce (CRM), один — два месяца. Целевая цена — 314 долларов. Потенциал роста — 17% («Финам»)

Чистая прибыль американского разработчика одноименной CRM-системы за первую половину 2021 финансового года сократилась в 2,7 раза до 1 млрд долларов. В то же время выручка взлетела на 22,8% до 12,3 млрд долларов. Компания повысила прогноз по прибыли и доходу на акцию на III квартал, это привело к росту котировок.

PayPal (PYPL), 12 месяцев. Целевая цена — 312,5 доллара. Потенциал роста — 8% («Открытие»)

PayPal, пишут аналитики «Открытия», объявил, что торговля биткоином и другими криптовалютами через их сервис станет доступна британским клиентам компании. Они смогут торговать биткоином, bitcoin cash, Ethereum и litecoin, а также получат доступ к обучающей информации по криптовалютам. Ранее PayPal запустил такой сервис в США. У PayPal более 400 млн международных пользователей. Аналитики указывают, что на эту услугу будет спрос в других странах. Биткоин наиболее популярен из криптовалют, но работа с ним вызывает трудности у многих простых пользователей. PayPal старается упростить процесс покупки и продажи этой цифровой валюты.

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Новые инструменты на российских биржах

Московская биржа запускает в обращение акции 77 иностранных компаний. Всего за год (торги иностранными акциями начались на этой площадке 24 августа прошлого года) торговая площадка добавила 281 иностранного эмитента акций и депозитарных расписок, которые доступны российским инвесторам. В новом списке есть акции на любой вкус: от железорудной компании (Cleveland-Cliffs, CLF) до производителя искусственного мяса (Beyond Meat, BYND). Аналитики СберБанка отобрали несколько бумаг с высоким потенциалом роста (на горизонте одного года).

Известный онлайн-брокер Robinhood, который работает исключительно с американскими розничными инвесторами, в конце июля провел IPO, капитализация компании за прошедший месяц выросла на 30% (до 42 млрд долларов). По мнению аналитиков, котировки акций могут еще вырасти на 21% к актуальным ценам.

У китайского производителя электрокаров XPeng (XPEV) акции за следующий год, как считают опрошенные Bloomberg аналитики, могут вырасти на 33,7% до 53,05 доллара.

А вот у Pinterest, популярного сервиса для обмена изображениями, потенциал роста цены акции составляет 35% (до 73,75 доллара). В США, согласно последнему отчету компании, выручка на каждого из 454 млн пользователей выросла по сравнению с 2020 годом в два раза и составила 5,08 доллара.

Тремя компаниями с высоким потенциалом роста список, конечно, не ограничивается. Есть еще, например, акции китайской развлекательной компании Bilibili (BILI), американского производителя биодизеля Renewable Energy Group (REGI), Teladoc Health (TDOC), представляющей услуги телемедицины. Потенциал роста у каждой из этих акций, по мнению аналитиков, выше 30%.

Расширение котировального списка иностранных бумаг на Санкт-Петербургской бирже значительно меньше, только две компании: представитель американской оборонной промышленности Kratos Defense & Security Solutions (KTOS, потенциал роста — 20,87%) и поставщик корпоративного программного обеспечения C3.ai (AI, по ожиданиям аналитиков, цена акций должна за год удвоиться). На Санкт-Петербургской бирже инвестору доступны акции и расписки уже 1 636 иностранных компаний.

30 августа компания «БКС» вывела для торговли на Московской бирже все десять своих открытых паевых инвестиционных фондов. Так, паи фонда «XXII век» от этой компании за три последних года показали неплохую доходность.

Предыдущий список лучших, по мнению аналитиков, идей для вложений — в инвестдайджесте от 25 августа. О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.