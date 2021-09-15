Кто из российских компаний в очереди на IPO? Какая из бирж открыла российскому инвестору доступ к акциям Reuters и SAP? Подробности в нашей еженедельной подборке.



Если на прошлой неделе аналитики обозначили главные идеи в активах «Русала», «ЛУКОЙЛа», Petropavlovsk PLC, то теперь в топе идей оказались акции, которые зависят от роста цифрового рынка (то есть криптовалют). Он подогревает цены на акции крупнейшей криптобиржи Coinbase и акции респектабельной Mastercard.

Валюта

Аналитики Росбанка уверены, что есть все шансы для возврата рубля к более крепким уровням. Причину они видят в росте нефтяных котировок на нефть марки Brent (диапазон 72—74 доллара / баррель) и в начале сентябрьских налоговых выплат крупнейшими российскими корпорациями. Основной риск не меняется — им остается глобальный разворот в пользу доллара США из-за ожиданий более реакционного ужесточения риторики ФРС перед решением по ставке в конце сентября. В Росбанке ожидают увидеть пару USD/RUB в интервале 72,5—73,3.

Аналитики «Локоинвеста» свой прогноз роста рубля до 72—72,5 за доллар в ближайшие недели сохраняют. На этой неделе поддержку, по их мнению, совпадающему с мнением Росбанка, окажет начало налогового периода.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Мать и Дитя» (MDMG), 12 месяцев. Целевая цена — 1 062,5 рубля. Потенциал роста — 22% («ВТБ капитал»)

Выручка компании, как пишут аналитики ВТБ, выросла в первом полугодии 2021 года на 51% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Компания активно открывает новые медицинские центры. На этом основании в ВТБ пересмотрели прогноз роста выручки в 2022 году (с 11% до 19%). Соответственно скорректирована и целевая цена.

ВТБ (VTBR), 12 месяцев. Целевая цена — 0,0674 рубля. Потенциал роста — 28% («Открытие»)

В «Открытии» считают, что акции банка ВТБ — одни из самых недооцененных на российском рынке. Хотя с начала года акции и выросли на 42% (акции гораздо более интересного трейдерам СберБанка — лишь на 21%), у них еще есть высокий потенциал. К преимуществам ВТБ аналитики «Открытия» относят дивидендную политику. С 2018 года банк устанавливает выплаты по всем трем типам акций (привилегированные акции банка делятся на два типа, один из них полностью принадлежит Минфину и на бирже не обращается) так, чтобы дивидендная доходность владельцев привилегированных и обыкновенных акций была равна. Доходность по обыкновенным акциям считают по средней цене акций за соответствующий год. «Изюминка» дивидендного подхода ВТБ — чем дороже обыкновенные акции, тем выше на них дивиденд в абсолютном выражении. Прогнозная дивидендная доходность на 2021 год будет отражена двухзначным числом, в районе 13% годовых.

«Распадская» (RASP), 12 месяцев. Целевая цена — 430 рублей. Потенциал роста — 7% («Солид», аналитик Дмитрий Донецкий)

Рост цен на рынке угля спровоцирован спросом на металлургический уголь в Китае (цены уже превышают 600 долларов за тонну). По цепочке дорожают и активы, связанные с добычей угля. Бенефициаром на российском рынке выступает добытчик ПАО «Распадская», считает аналитик «Солид». Цены на ее акции уже подскочили, поэтому Дмитрий Донецкий полагает, что это интересный вариант инвестиций для опытных инвесторов, которые умеют работать с высоковолатильными инструментами. Остальным на ажиотаже лучше не спешить.

«НОВАТЭК» (NVTK), 12 месяцев. Целевая цена — 2 100 рублей. Потенциал роста — 6,4% (Промсвязьбанк)

Компания «НОВАТЭК» вошла в топ-3 лидеров по капитализации на российском рынке, сместив с этой строчки «Роснефть». Теперь «НОВАТЭК» стал номером один по капитализации среди частных компаний с показателем в 5,785 трлн рублей. У «Роснефти» примерно на 5 млн меньше.

«НОВАТЭК» смотрится интереснее в отличие от нефтяных компаний, которые находятся под давлением налоговой нагрузки и необходимости соблюдать ограничения ОПЕК+, считают в ПСБ. Новые рекорды цен на газ в Европе стали основной причиной интереса к акциям компании. Аналитики ВТБ на тех же основаниях подняли целевую цену еще выше: до 2 278 рублей.

«Транснефть» (TRNF, привилегированные), 12 месяцев. Целевая цена — 192 058 рублей. Потенциал роста — 14% («Финам»)

Монополист по транспортировке нефти и нефтепродуктов (обеспечивает поставки 82% всей нефти и 28% всех нефтепродуктов в России) значительно улучшил финансовые показатели во II квартале 2021 года. Хотя последствия сделки ОПЕК+ по ограничению добычи все еще сказываются на этом бизнесе, аналитики прогнозируют, что новые договоренности альянса о постепенном увеличении добычи нефти станут важным драйвером роста для ценных бумаг транспортера. Из-за сделки ОПЕК+ в первой половине 2021 года «Транснефть» перевезла на 5,1% меньше нефти, чем в первом полугодии 2020 года. Однако на фоне планов альянса до декабря ежемесячно увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки объем поставок нефти грузополучателям может увеличиться.

Кроме того, привлекательности компании добавляет защитный характер ее бумаг, считают в «Финаме». Предсказуемость бизнеса компании, а также низкая зависимость финансовых результатов от большинства макроэкономических факторов позволяют акциям «Транснефти» при коррекциях выглядеть гораздо лучше рыночных индексов.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Mastercard (MA), 12 месяцев. Целевая цена — 435 долларов. Потенциал роста — 25% («Открытие Брокер», аналитик Антон Руденок)

Mastercard договорился о покупке поставщика аналитических решений CipherTrace, который отслеживает более 900 криптовалют. Mastercard усиливает свою стратегию в сфере криптоактивов. Быстрый рост экосистемы глобальных цифровых активов требует обеспечения надежности и безопасности работы в этой области, и Mastercard предоставит интегрированное решение, пишет аналитик. По словам Руденока, предложение цифровой экосистеме будет основано на наборе цифровых активов CipherTrace и инструментов кибербезопасности Mastercard. Клиенты смогут лучше ориентироваться в этой сфере, устанавливать их риски, а также управлять обязательствами по регулированию цифровых активов. Расчет Mastercard на приток клиентов, заинтересованных в использовании цифровых активов с меньшими, чем сейчас, рисками.

Coinbase (COIN), 12 месяцев. Целевая цена — 360 долларов. Потенциал роста — 49% («Солид», аналитик Дмитрий Донецкий)

Coinbase — вторая в мире по объему сделок криптобиржа, представляет собой полностью регулируемую и лицензированную организацию. Предлагает электронный кошелек по 83 криптовалютам, а также платформу для проведения сделок и хранения (депозитарий) для 142 видов цифровых активов. Менеджмент прогнозирует рост бизнеса с расчетом на вовлечение в криптоэкономику до 1 млрд человек по всему миру. Основными драйверами называют развитие сервисов на зарубежных рынках и добавление совместных проектов с другими платежными системами для построения пользовательской экосистемы. В «Солиде» обращают внимание на то, что Coinbase выполняет требования регуляторов, показывает 11-кратный рост выручки за II квартал 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020-го, и то, что компания зарабатывает на торговых комиссиях при любой фазе цикла, будь то рост или падение.

Splunk (SPLK), 12 месяцев. Целевая цена — 192,5 доллара. Потенциал роста — 28% («Фридом Финанс», аналитик Михаил Степанян)

Компания-разработчик программного обеспечения для обработки и анализа данных Splunk по отчетам за II квартал 2021 года превзошла ожидания рынка. Выручка облачного сегмента увеличилась на 72,3%, до 976 млн долларов. Число клиентов с общей стоимостью контракта более 1 млн долларов повысилось на 47%, в облачном сегменте — на 100%.

Исследовательская компания Gartner ранее серьезным минусом называла высокие цены Splunk. В самой компании отчитались, что клиенты позитивно воспринимают прозрачную модель ценообразования на основе объема рабочих нагрузок. Оценивая данные отчета, аналитик «Фридом Финанса» считает, что компания уже прошла нижнюю точку цикла (то есть минимальных котировок). Напомним, что в январе 2020 года акции стоили максимально 219 долларов), и Степанян ждет от акций движения вверх.

Freeport-McMoRan (FCX), один — два месяца. Целевая цена — 45 долларов. Потенциал роста — 30% («Финам»)

Один из крупных мировых производителей меди (четвертое место в мире по объемам добычи, доля рынка — около 5%) привлек внимание аналитиков «Финама». Кроме меди, компания добывает молибден и золото. Цены на медь достигли многолетних рекордных значений в этом году и сейчас находятся недалеко от них. Медь — самый востребованный металл в процессе энергоперехода (от углеводородной экономики к альтернативной энергетике), спрос будет расти в долгосрочной перспективе. Главный фактор роста акций на период от полугода до года — восстановление объемов добычи в связи с переходом компании от карьерного к шахтному способу добычи на рудниках месторождения Грасберг в Индонезии.

Intel (INTC), 12 месяцев. Целевая цена — 74 доллара. Потенциал роста — 38% («Синара», аналитик Сергей Вахрамеев)

Компания намеревается вернуться на ведущие позиции в сегменте производства микросхем. На фоне глобального кризиса поставок микросхем (потребность выше, чем успевают производить по востребованным у рынка ценам) корпорация планирует вложить 95 млрд долларов в увеличение производственных мощностей. Она построит два новых предприятия в Европе, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на полупроводники со стороны автомобильной промышленности, производства компьютеров и других гаджетов. Аналитик «Синары» ожидает, что к 2030 году сегмент автомобильных чипов вырастет вдвое, до 115 млрд долларов, и займет примерно 11% на рынке полупроводников. Экспансия в Европу позволит Intel укрепить свои конкурентные позиции по контрактному выпуску полупроводников относительно главного конкурента и нынешнего лидера отрасли — Taiwan Semiconductor.

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Новые инструменты на российских биржах

Мы уже писали о планирующемся на недалекое будущее IPO сервиса рынка недвижимости ЦИАН, объем размещения которого может составить 350—400 млн долларов. Этот список дополнился на прошлой неделе еще несколькими именами. К первоначальному размещению на биржах США и России готовятся такие компании, как каршеринговый сервис «Делимобиль» (он может привлечь 350 млн долларов за 40% акций). Размерчик, прямо скажем, не для американской биржи. Еще в 1990-е годы компания ценой менее 1 млрд долларов считалась чересчур маленькой — их акции было трудно продать, ликвидность не устраивала инвесторов. Да и в России акции «Делимобиля» вряд ли будут обладать хорошей ликвидностью. Но вот торговая сеть «ВкусВилл», оцениваемая в 3—5 млрд долларов, или Санкт-Петербургская биржа, оценка которой может достигнуть 2 млрд долларов, уже готовы к переходу в статус публичных компаний.

Группа «Самолёт», как стало известно, может провести SPO (то есть вторичное размещение) в сентябре-октябре 2021 года. Менее чем за год капитализация девелопера выросла в четыре раза. Обычно SPO приводит к падению цены акции, но бурно развивающиеся компании быстро отыгрывают это снижение.

В состав нового открытого паевого фонда «БКС Восток-Запад» (от «БКС Мир инвестиций», тикер — RU000A103EX2), который начал торговаться на Московской бирже, вошли ETF (биржевые фонды) на американские, японские, корейские, индийские и китайские активы: от медицины и высоких технологий до добычи природных ресурсов и тяжелой промышленности. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 3 сентября 2021 года составила 13,84 доллара.

Новый фонд торгуется в долларах. С 27 сентября 2021 года Московская биржа запустит торги акциями иностранных эмитентов в долларах. Сейчас они на бирже торгуются в рублях (только дивиденды поступают на счета трейдеров в долларах).

10 сентября на Санкт-Петербургской бирже запущены в обращение три новые иностранные акции: Royal Bank of Canada (тикер RY), Thomson Reuters (TRI), а также немецкой SAP SE (SAP@DE).

Канадский банк на 38-м месте в рейтинге крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes Global 2000. Капитализация Royal Bank of Canada — 184 млрд долларов, он самый крупный из трех санкт-петербургских новичков. На внутреннем рынке Канады ключевые продукты банка для частных и бизнес-клиентов занимают первые или вторые позиции по доле рынка.

SAP хорошо известен в бизнес-мире России, это мировой лидер на рынке корпоративных приложений, поставщик решений для планирования ресурсов предприятий, управления цепочками поставок, а также для интеграции данных и управления базами данных (ERP). Ранее его депозитарные расписки на этой площадке торговались в долларах, а теперь доступны и его акции в евро.

Thomson Reuters Corporation тоже вполне «домашнее» имя для финансистов всего мира. Компания появилась в 2008 году в результате объединения канадской Thomson и британской Reuters Group. Теперь это глобальное информационное агентство и крупный поставщик программного обеспечения для торговли и аналитики на финансовых рынках. В 2018 году компания выделила подразделение Financial & Risk в отдельную компанию, получившую название Refinitiv, в котором ей принадлежало 45% акций. В 2019 году Thomson Reuters согласилась обменять свою 45-процентную долю в Refinitiv на 15-процентную долю в London stock exchange LSE, сделка закрылась в начале 2021 года.

Все три акции никак не назовешь акциями роста, но зато все три могут показать уверенные результаты в ходе восстановления бизнеса после ковидных ограничений.

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.