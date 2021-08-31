Райффайзенбанк открыл третий мини-офис, в этот раз в торговом центре Новокузнецка «Планета», сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый офис расположен по адресу: ул. ДОЗ, 10а.

Офис работает с физическими лицами. Клиентам мини-офиса доступны выпуск и выдача дебетовых и кредитных карт, потребительское кредитование, в том числе рефинансирование, и другие банковские сервисы.



«Практика мини-офисов хорошо зарекомендовала себя: она позволяет получить большое количество привычных банковских услуг в удобном месте, не меняя своих планов. Это наш третий мини-офис, и мы планируем развивать присутствие в этом формате, чтобы быть там, где комфортно клиентам», — отметила руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка Мария Магдеева.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.