Онлайн-продажи продуктов питания в России в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 2,7 раза и достигли 149 млрд рублей с НДС, пишет РБК . Это подсчитали аналитики консалтинговой компании DataInsight. Количество заказов за этот период выросло почти в четыре раза, до 118 млн штук. По данным компании INFOLine, продажи продовольствия в Интернете увеличились в 2,5 раза, до 150 млрд рублей.

В сегменте онлайн-продаж продовольствия лидером, по версии DataInsight, был «ВкусВилл» с долей 14%, что соответствует почти 21 млрд рублей. Второе и третье места — у сервисов доставки «СберМаркет» и «Самокат». По словам представителя компании «ВкусВилл», продажи в первой половине 2021 года составили 25% от общего оборота сети, или 21,2 млрд рублей. Количество доставленных заказов превысило 16 млн против 10,6 млн за весь 2020 год.

Расходы россиян на одежду и обувь во время пандемии выросли втрое В течение пандемийного 2020 года население России экономило почти на всем потреблении, включая еду, однако расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5—3 раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Росстатом расходов домохозяйств в I квартале 2021 года, которые содержат информацию о динамике и структуре ресурсов граждан (финансовые и материальные поступления плюс долги и использованные сбережения) и их тратах в разрезе городских и сельских семей, семей с детьми и без них, а также в разрезе десяти процентных доходных групп.

Представитель «СберМаркета» в оценке выручки предложил пользоваться расчетами INFOLine: по этим данным, продажи сервиса в январе — июне 2021 года составили 21,7 млрд рублей с НДС. СберБанк в отчетности указывает общий товарооборот сегмента e-commerce, который включает также сервисы «СберЛогистика» и «Самокат». По итогам года он достиг 34,8 млрд рублей. Общее число заказов превысило 44 млн.

Средний чек онлайн-заказов снизился на 26%, до 1 260 рублей, отметили в DataInsight. Аналитик компании Ольга Пашкова связывает это снижение со стремительным ростом таких сервисов быстрой доставки, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка» — они составляют все большую долю в общей массе заказов. Снижение чека наблюдает и «ВкусВилл». В компании объясняют, что покупатели привыкли к удобству доставки на дом и делают заказы чаще. Низкий средний чек в «СберМаркете» связали с ростом частотности заказов из гипермаркетов, а также с развитием быстрой доставки. Доля экспресс-доставки (от 20 минут) в общем количестве заказов «СберМаркета» превышает 10% от всего количества.