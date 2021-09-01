Выгодно инвестировать свои средства в 2021 году можно без покупки долларов, евро и акций крупных компаний, рассказали «Известиям» аналитики и эксперты. Вложить деньги можно, например, в брендовые вещи, конструкторы Lego, старую печатную прессу, почтовые марки, антиквариат, одежду знаменитостей и даже деревья бонсай.

По словам эксперта по инвестициям, частного инвестора Ксении Сваровских, выгодным вложением могут стать банкноты разных стран, денежные купюры, вышедшие из употребления, редкие монеты. Они регулярно дорожают на аукционах и пока не демонстрировали обвала цен. Инвестор отметила, что нестандартные вложения обладают особыми характеристиками — почти всегда растут в цене, так как ограничены и уникальны по своей природе; инвестировать в них есть смысл только на долгий срок — от пяти лет и больше; нужно хорошо разбираться в таких вложениях.

«Бонистика — инвестиции в денежные знаки и банкноты — сейчас самая хайповая тема», — сказала Сваровских, уточнив, что вложения здесь могут принести до 200% в год. Нумизматика — инвестиции в редкие ценные монеты — также популярное на данный момент направление, особенно когда речь идет о золотых монетах царских времен. Ликвидность на рынке довольно неплохая, наблюдается постоянный прирост стоимости, добавила эксперт.

В России намерены упростить проверку инвестиций потенциальных коррупционеров Ответы брокеров или управляющих компаний на запросы во время антикоррупционных проверок могут выявить тех, кто по каким-то причинам не задекларировал акции или другие инвестиционные инструменты.

Сваровских уверена, что если стоит задача инвестировать свободные деньги на пять, а лучше десять лет и более, то эти два направления являются самыми лучшими. Монеты и банкноты не требуют много места, всегда растут в цене, в последнее время рынки становятся все более и более ликвидными в этом направлении, сказала она.

Среди необычных вариантов инвестиций для тех, кто уже обкатал все стандартные механизмы вложения средств, Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари», отметила люксовые коллекционные сумки. Речь идет о бренде Hermes Birkin. Цена на аукционе за такие редкие дизайнерские произведения может достигать нескольких сотен тысяч фунтов. Самую дорогую сумку Birkin продали на аукционе Christie's в Гонконге за 237 тыс. фунтов (более 23,5 млн рублей по нынешнему курсу), отметила аналитик.

«Смысл в том, что, помимо люксового качества материалов и изготовления, это, по сути, такое же современное искусство, как и предметы живописи. Тираж может быть единичным или очень ограниченным, а среди селебрити очень престижно обладать такой эксклюзивной вещью с историей», — пояснила она, отметив, что там, где стартовый «порог» цен все же «ближе к реальности», фигурируют сумки Chanel и других брендов.