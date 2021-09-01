📰 Бюджет РФ может пополняться на 42,3 млрд рублей ежегодно за счет экосбора, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Представитель компании подтвердил, что организация проводила подобные расчеты. Он отметил, что рост налоговых отчислений станет возможным благодаря строительству новых предприятий, необходимых для переработки отходов, которые станут новыми налогоплательщиками. Согласно концепции расширенной ответственности производителей (РОП), компании должны будут платить экосбор либо самостоятельно утилизировать упаковку. Собранные средства пойдут на создание новых предприятий по переработке отходов. По мнению экспертов, сегодня мощностей по утилизации мусора в стране не хватает, однако представители бизнеса считают, что концепция РОП требует доработки и в нынешнем виде носит фискальный характер.

📰 Эксперты прокомментировали уточнение Министерства экономического развития России о поправках к правилам выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), пишут «Известия» . Так, предложения Минэкономразвития включают отказ от субсидирования кредитов заемщиков, имевших просроченную задолженность на момент принятия решения о выдаче займа. Таким образом, федеральный бюджет перестанет поддерживать расширение кредитного портфеля вследствие агрессивной риск-политики банков, отметили эксперты. Кроме того, они подчеркивают, что часто хорошие меры ударяют рикошетом; в данном случае могут ударить по тому, кто получает кредиты. Аналитики отметили, что у малого бизнеса чаще всего не хватает оборотных средств и, как правило, они берут кредиты либо на производство, либо на закупку товаров.

📰 Резидентов российских офшоров — так называемых специальных административных районов (САР) на островах Октябрьский и Русский — планируют обязать переводить 2% от каждой выплаты доходов физлицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями, пишут «Известия» . Также компании, желающие «переехать» из иностранных офшоров в отечественные, должны будут инвестировать не менее 300 млн рублей на территории САР, арендовать офисное помещение площадью от 100 кв. метров и нанять не менее 15 сотрудников. Взамен резиденты САР могут получить снижение ряда налоговых ставок. Такие поправки в законодательство подготовил Минфин. Эксперты считают, что выгода от снижения фискальных сборов превысит размер необходимых затрат. Однако, по их мнению, целесообразнее было бы ввести более прогрессивную шкалу НДФЛ, объясняя это тем, что у нас в стране есть люди, которые зарабатывают 500 млн рублей в год, 1 млрд рублей. И у них нужно брать 20—30% подоходного налога, уверены эксперты.

📰 Министерство промышленности и торговли РФ 1 сентября прокомментировало заявление Счетной палаты о рисках негативного влияния высокой стоимости строительных материалов на рынок жилищного строительства, пишут «Известия» . В ведомстве пояснили, что стройматериалы являются товаром, цена на который меняется в зависимости от сезонного фактора. Так, обычно их стоимость начинает увеличиваться в феврале — начале марта и достигает своего пика к июлю — августу, после чего в сентябре — октябре следует снижение. Однако в министерстве подчеркнули, что в этом году из общей картины выбились металлические и металлосодержащие, а также полимеросодержащие и битумосодержащие строительные материалы. Это стало следствием роста цен на сырье, из которого выпускаются эти материалы, объяснили в Минпромторге. Неделей ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо помощнику президента России Максиму Орешкину, в котором попросил пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в регионах при переселении граждан из аварийных домов. Сенатор отмечал, что стоимость жилья практически везде занижена из-за того, что законодательство не успевает за ростом цен на стройматериалы, и ее необходимо привести к реальной.

📰 Уроки финансовой грамотности для 1—9 классов войдут в обязательную школьную программу через год — с 1 сентября 2022 года, пишут «Известия» . Это будет сделано в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, которые были утверждены этим летом. Однако по согласованию с родителями программу можно изменить уже с 1 сентября нынешнего года, сообщает Банк России. В отдельный предмет финансовую грамотность не выделят, она будет интегрирована в некоторые общешкольные предметы. В начальной школе элементы знаний по этой тематике будут интегрированы в такие предметы, как «Математика» и «Окружающий мир», а в 5—9 классах финграмотность будет составной частью математики, обществознания и географии. Но многие школы уже и ранее обучали — и продолжают обучать — финансовой грамотности, отметили эксперты. Они подчеркнули, что если финансовая грамотность прописана в требованиях к результатам освоения какого-либо предмета, то это означает, что в рамках предмета должна присутствовать такая тема и по ней учителю нужно провести контроль — устный опрос или письменную работу.

📰 Минтруд и Минздрав не успевают в срок определиться с финансированием пилотного проекта по внедрению новых подходов к оплате труда работников здравоохранения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованный на портале regulation.gov.ru. Ведомства не могут согласовать методику расчета окладов и, соответственно, определить объем средств из федерального бюджета, необходимый для запуска пилота, в ходе которого министерства планируют рассчитывать зарплату врачей и медсестер с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника, а также коэффициента экономического развития региона. В пилотном проекте должны принять участие семь регионов РФ. Как ранее заявляли в Минздраве, повсеместный переход на новые принципы оплаты труда произойдет в 2023 году. Впрочем, в этом случае работу тормозит необходимость координировать реализацию проекта с другими реформами здравоохранения, в частности по трансформации первичного звена.

📰 Причины, по которым с апреля заключение СЗПК приостановлено, до конца так и не ясны, пишет Коммерсант . Известно, что правительство продолжало работать над «смежными» инструментами повышения инвестактивности — например, 29 июня на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова инициатор проекта СЗПК первый замминистра экономики Андрей Иванов рассказывал о работе над «сводами инвестиционных правил» для регионов, явно связанных с обсуждаемыми соглашениями. В июле вступили в силу поправки к режиму СЗПК, смягчающие требования к инвесторам и повышающие гибкость самого механизма, например, за счет возможности оказания господдержки на разных стадиях проекта и изменения уже заключенных договоров. Также поправками предусматривается введение института уполномоченных организаций (УО), которым полностью или частично могут быть переданы функции по заключению СЗПК и мониторингу их исполнения. В качестве УО Минэкономики в своем проекте предлагает определить «ВЭБ.РФ» и банки — при наличии собственного капитала в размере не менее 3 млрд рублей, высокого кредитного рейтинга и опыта банковского сопровождения инвестпроектов не менее пяти лет. Источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей, пояснил, что принятие новых правил позволит возобновить процедуру заключения СЗПК, прекратившуюся после 1 апреля из-за истечения срока действия временного порядка.



📰 За минувшие летние месяцы корпоративные эмитенты привлекли на внутреннем долговом рынке рекордный объем средств — 880 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительную оценку агентства Cbonds, уточнив, что это на треть выше показателя 2020 года. Одновременно растет и разнообразие финансовых инструментов: инвесторам предлагаются классические и структурные облигации, номинированные как в рублях, так и в валюте. В осенние месяцы, по мнению экспертов, активность корпоративных заемщиков может еще вырасти, в том числе на фоне прояснения позиции ЦБ по монетарной политике и накопившегося отложенного предложения. Аналитики отметили, что в летние месяцы было несколько крупных размещений корпоративных заемщиков, которые оказали сильное влияние на суммарные привлечения. В частности, к ним можно отнести выпуски облигаций «Аэрофлота» (25 млрд рублей), «Деметра-холдинга» (35 млрд рублей), «Газпром Капитала» (60 млрд рублей) и «ОТЭКО-Портсервиса» (96,5 млрд рублей). Также в эти месяцы резко выросло число размещений валютных облигаций, номинированных в евро и долларах.

📰 Объем дополнительных опций при покупке автомобиля с 2019 года в среднем увеличился в пять раз, достигнув 200—400 тыс. рублей на машину, пишет «Коммерсант» . В премиум-сегменте конечная цена может отличаться от рекомендованной розничной на 1—1,5 млн рублей. Клиенты идут на такие доплаты на фоне дефицита автомобилей, так как машину без допоборудования придется ждать несколько месяцев, за которые она подорожает. По оценкам экспертов, клиенты в РФ переплачивают не менее 61 млрд рублей ежегодно только у официальных дилеров. Эксперты отмечают, что, например, Hyundai Creta нового поколения в комплектации Family некоторые дилеры предлагают за 1,75 млн рублей при ценнике производителя в 1,47 млн рублей. В случае отказа можно оформить предзаказ и ожидать выбранную версию четыре-пять месяцев без фиксации цены, которая с большой вероятностью вырастет. Они подчеркивают, что обычно объем и стоимость допоборудования зависит от ценового сегмента: дилеры учитывают психологию покупателей и понимают, что на массовых автомобилях клиент хочет получить что-то за каждый рубль, даже если ему это не нужно, а в премиуме можно просто увеличить в разы цену на какую-то опцию.

