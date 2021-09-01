Позиция ЦБ по отношению к комиссиям за работу банков с монетой для юрлиц оказалась неоднозначной: регулятор отметил, что пересчет отдельной услугой не является, но не указал и на недопустимость взимания платы за нее, сославшись на свободу договора, пишет «Коммерсант» . Эта позиция отличается от аналогичной по комиссиям для физлиц, где установлен прямой запрет.

Комиссии за прием и пересчет монет от организаций и предпринимателей по своей правовой природе схожи с комиссиями за выдачу кредитов, поскольку подобные услуги банка не создают самостоятельной ценности для клиента, отметил ЦБ в письме в ответ на запрос Ассоциации российских банков (АРБ). Центробанк подчеркнул, что возможность взимать комиссии определяется договоренностью между банком и клиентом.

Эксперты считают различие формулировок в письмах регулятора в отношении комиссий для юридических и физических лиц неслучайным. В отношениях с гражданами нельзя говорить о свободе договора, кроме того, защищаются их права как потребителей услуг, в том числе финансовых. С компаниями ситуация обстоит иначе. Как полагают участники рынка, тот факт, что регулятор не дал однозначного ответа о допустимости взимания комиссий за пересчет монет с юрлиц, может быть связан с желанием ЦБ вывести из обращения монеты как таковые — они чрезвычайно дороги и в производстве, и в логистике.

ЦБ напомнил банкам о недопустимости брать комиссии за прием монет Банкноты и монеты Банка России должны приниматься по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории Российской Федерации. О действующих нормах законодательства кредитным организациям напомнил Банк России .

Комиссии для корпоративных клиентов за работу с монетами есть у большинства кредитных организаций. Так, в ВТБ тариф за обмен монет на банкноты составляет 3% от суммы, но не менее 50 рублей, размен купюр на монеты — 60 рублей за упаковку. В Райффайзенбанке тариф зависит от меняемой суммы и составляет 2—5%. В Газпромбанке сообщили о комиссии при внесении наличных монетами в размере 1,5%, но не менее 300 рублей. В кассе Альфа-Банка получить нужную сумму монетами можно за 2,75% от суммы, в СберБанке — за 2% за получение, в банке «Открытие» сообщили о комиссии в 3%.

По словам управляющего партнера «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, ожидать изменения ситуации не приходится. Так как монеты имеют законное хождение на территории страны наравне с банкнотами, у юрлиц должна быть возможность сдавать и получать монеты бесплатно, считает эксперт. Если между банком и клиентом возникнет спор по поводу комиссии, то только суд в итоге будет решать, мог ли банк оказать услуги по инкассации без приема и пересчета наличных денежных средств, отметила руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс.ру» Галина Гамбург.