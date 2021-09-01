Российская экономика по итогам этого года может вырасти на 4,2—4,3%, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.

По данным Росстата, прогнозируемые кредитной организацией темпы роста ВВП станут максимальными с 2012 года. Сравнивать с более ранними периодами некорректно из-за изменения методики расчета.

«Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что прогноз по росту экономики основан на динамике потребительского спроса. Сейчас структура потребления, по словам зампреда правления «Сбера», становится все больше похожей на докризисную, а сектор услуг уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. В то же время речь все еще идет о восстановлении после сильного падения в прошлом году.

«Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас», — заключил Ведяхин.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что после отмены связанных с пандемией ограничений российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года: ВВП страны во II квартале увеличился на 10,3%.

Агентство Morgan Stanley скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году, «с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза динамики цен на нефть».

Минэкономразвития РФ ожидает в 2021 году плюс 3,8%. Повышение этого показателя в первые шесть месяцев года МЭР оценило в 4,6% к соответствующему периоду 2020 года.