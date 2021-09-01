Интерпрогрессбанк ввел новые категории кэшбэка по банковским картам, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Так, держатели дебетовых карт Best Card и «Профкарта» в сентябре могут вернуть 10% стоимости покупки в магазинах «ВкусВилл».
Кроме того, держатели дебетовых карт Best Card и «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Visa Platinum Cash Back в сентябре могут выбрать одну из четырех категорий для получения 5% кэшбэка в октябре. К этим категориям относятся: «детские товары», «развлечения», «аптеки», «спортивные клубы».
Категории назначаются в мобильном приложении и интернет-банке «ИПБ-Онлайн». Ежемесячным кэшбэком можно оплачивать небольшие регулярные платежи — подписку на видео- и музыкальные сервисы, мобильную связь, его можно потратить на благотворительность.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|0
|1,5%
|
Лиц.№ 3292
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885