Интерпрогрессбанк ввел новые категории кэшбэка по банковским картам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Так, держатели дебетовых карт Best Card и «Профкарта» в сентябре могут вернуть 10% стоимости покупки в магазинах «ВкусВилл».

Кроме того, держатели дебетовых карт Best Card и «Профкарта» и кредитных карт «Доходная карта» и Visa Platinum Cash Back в сентябре могут выбрать одну из четырех категорий для получения 5% кэшбэка в октябре. К этим категориям относятся: «детские товары», «развлечения», «аптеки», «спортивные клубы».

Категории назначаются в мобильном приложении и интернет-банке «ИПБ-Онлайн». Ежемесячным кэшбэком можно оплачивать небольшие регулярные платежи — подписку на видео- и музыкальные сервисы, мобильную связь, его можно потратить на благотворительность.