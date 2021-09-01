Холдинговая структура Совкомбанка Sovco Capital Partners переходит в юрисдикцию РФ. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, летом 2021 года акционеры холдинговой компании Sovco Capital Partners S. à r. l., которой принадлежит 86,5% акций Совкомбанка, утвердили решение о переносе юридического адреса из Люксембурга в Российскую Федерацию. На момент выпуска отчетности Совкомбанка по МСФО за шесть месяцев 2021 года (31 августа) компания ожидает регистрации в РФ в особой экономической зоне Калининградской области.

Из релиза банка следует, что международная компания «Совко Капитал Партнерс» будет иметь организационно-правовую форму акционерного общества.

«Основной бизнес Sovco Capital Partners сосредоточен вокруг Совкомбанка, поэтому, как только появилась возможность, а именно сформирован относительно простой порядок перерегистрации компании, а также создана понятная законодательная база, акционерами было принято решение перевести холдинговую компанию в юрисдикцию РФ», — пояснил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.



Холдинговая компания Sovco Capital Partners принадлежит группе российских бизнесменов, включая основателей, ключевых членов руководства и наблюдательного совета Совкомбанка, но не находится под контролем какого-либо конечного собственника. В 2021 году компания сменила страну регистрации с Нидерландов на Люксембург. С 1 января 2016 года она является налоговым резидентом РФ.