До конца года вклад поглощенного банка «Восточный» в чистую прибыль Совкомбанка составит 6 млрд рублей, пишет РБК , уточняя, что присоединение завершится в декабре.

Согласно отчетности Совкомбанка по МСФО за II квартал, чистый доход группы Совкомбанка от приобретения актива у Артема Аветисяна и инвестфонда Baring Vostok, основанного Майклом Калви, составил 2,6 млрд рублей. Это «соответствует сложившейся на рынке ситуации», говорится в документе.

Расходы Совкомбанка на сделку уже превысили 13 млрд рублей. Из них 8,73 млрд рублей было перечислено основным владельцам «Восточного» за 88,1% акций банка, в 1,3 млрд рублей оценена (исходя из стоимости банка в 11 млрд рублей) доля неконтролирующих акционеров, которую необходимо приобрести для консолидации 100% акций. Еще 3 млрд рублей покупатель выделил на докапитализацию «Восточного», чтобы тот смог выполнять нормативы ЦБ по достаточности капитала с учетом надбавок. Всего на эти цели он обещал потратить 7 млрд рублей.

«Действительно, мы планировали докапитализацию на 7 миллиардов рублей изначально для гарантированного соблюдения нормативов, но в итоге нам для этого потребовалось не более 3 миллиардов рублей. И, поскольку нам удалось очень быстро перевести отделения и людей в Совкомбанк, то необходимость в дополнительных вливаниях капитала отпала», — сказал совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Совкомбанк объявил о планах приобрести банк «Восточный» в марте 2021 года. 8 апреля он купил доли у компании «Финвижн» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Шерзода Юсупова, миноритарного акционера и делового партнера Аветисяна. Сделка состоялась через несколько месяцев после заключения мирового соглашения между основными владельцами банка, находившимися в длительном корпоративном конфликте. Кроме того, в суде рассматривалось уголовное дело о растрате в «Восточном», начатое по заявлению Юсупова, против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров по фонду. Оно завершилось только в августе этого года. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам.

Ранее Хотимский говорил в интервью, что «Восточный» приобретался только «из коммерческих соображений», несмотря на его давнее личное знакомство с главными акционерами. Основное значение для сделки, по его словам, имел розничный бизнес «Восточного». Еще одна цель Совкомбанка — усилить за счет нового актива свои позиции на Дальнем Востоке, говорится в отчетности.