🔹 Что изменится в России с 1 сентября: максимальные выплаты по больничному листу для родителей детей до семи лет, старт «гаражной амнистии», возможность обжаловать штрафы через «Госуслуги», розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных и другое. О том, что случится с вашими финансами в сентябре, можно узнать из дайджеста Банки.ру.

🔹 Минтруд скорректирует правила назначения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке.

🔹 В Госдуме предложили ввести для овдовевших пенсионеров дополнительное ежемесячное пособие в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемое в течение трех лет. Как пояснил депутат Иван Сухарев, на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжелая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы при ощутимом снижении финансовых возможностей.

🔹 Forbes составил список лучших российских банков для миллионеров. Высшие строчки рейтинга заняли подразделения private banking банка ВТБ, СберБанка и Альфа-Банка.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: «иностранцы» снова интереснее российских акций. Какие новые иностранные акции стали доступны на Московской бирже? Как биткоин поможет росту капитализации PayPal? Зачем компании выкупают свои акции с рынка? Подробности в нашей еженедельной подборке.