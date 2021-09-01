Президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне «план трансформации Украины», в котором заложено более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса главы государства.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять — десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — сказал Зеленский. Отмечается, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

Президент Украины пояснил, что план определяет амбициозные цели относительно развития человеческого капитала, обеспечения «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны. «Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов, инвестиций», — сказал он.

Позже в среду стало известно , что Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом, по информации ТАСС, представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила журналистам на специальном брифинге, посвященном запланированной на среду встрече американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в США.

«Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 миллиардов долларов», — отметила она.

Эксимбанк США — специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки, уточняет ТАСС.



В числе прочего анонсирован новый пакет американской военной помощи Украине в размере 60 млн долларов. «Президент Байден объявит о том, что он одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов», — сказала представитель вашингтонской администрации. «Он будет включать дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия», — уточнила она.